Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Ramazan ayının başlangıcına göre Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır?

Mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru gelirken, Kadir gecesi içinde geri sayım başladı. İslam alemi için en önemli gecelerden kabul edilen Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bilinmektedir. Mübarek Kadir Gecesi'nin anlam, önemi ve alametleri bu noktada merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gününe hangi gün idrak edilir? İşte detaylar;