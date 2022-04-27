Kadir Gecesi bugün kandil mi? Diyanet’e göre Kadir gecesi kandil mi sayılıyor, değil mi?

Mübarek günün gelmesiyle beraber Kadir Gecesi'nin kandil olup olmadığı konusu araştırılmaya başlandı. İslamiyet'te Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı bu gece aynı zamanda Bin aydan daha hayırlı olarak bilinmektedir. Şimdilerde binlerce kişi "Kadir Gecesi kandil mi?" sorusu merak ediliyor. Müslümanlar açısından önemli olan bugün yayın olarak kandiller arasında sayılmaktadır. Peki, Diyanet'e göre Bugün Kadir gecesi kandil mi, değil mi? İşte tüm detaylar...