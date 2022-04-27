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Haberler Yaşam Kadir Gecesi bugün kandil mi? Diyanet’e göre Kadir gecesi kandil mi sayılıyor, değil mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 15:10

Kadir Gecesi bugün kandil mi? Diyanet’e göre Kadir gecesi kandil mi sayılıyor, değil mi?

Mübarek günün gelmesiyle beraber Kadir Gecesi'nin kandil olup olmadığı konusu araştırılmaya başlandı. İslamiyet'te Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı bu gece aynı zamanda Bin aydan daha hayırlı olarak bilinmektedir. Şimdilerde binlerce kişi "Kadir Gecesi kandil mi?" sorusu merak ediliyor. Müslümanlar açısından önemli olan bugün yayın olarak kandiller arasında sayılmaktadır. Peki, Diyanet'e göre Bugün Kadir gecesi kandil mi, değil mi? İşte tüm detaylar...

Kadir Gecesi bugün kandil mi? Diyanet’e göre Kadir gecesi kandil mi sayılıyor, değil mi?

Kadir Gecesi'nin kandil olup olmadığı merak konusu haline geldi. Kelime anlamı "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelen bugün müslüman alemi açısından oldukça önemlidir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak yer alır. Bugünle alakalı olarak "Diyanet'e göre Bugün Kadir gecesi kandil mi, değil mi?" sorusu ise sıkça araştırma konusu haline gelmektedir. Peki, Bugün Kadir gecesi kandil mi, değil mi? İşte merak edilen o detaylar...

Kadir Gecesi bugün kandil mi? Diyanet’e göre Kadir gecesi kandil mi sayılıyor, değil mi?

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir gecesinin Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber'in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar'da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.

Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

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Kadir Gecesi bugün kandil mi? Diyanet’e göre Kadir gecesi kandil mi sayılıyor, değil mi?

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

En kıymetli gecedir. Bu gece yapılan ibadetler, bin ayda yapılan ibadetlerden daha hayırlıdır. Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir suresinde Kadir Gecesi şöyle buyurulmaktadır.

Kadir Gecesi bugün kandil mi? Diyanet’e göre Kadir gecesi kandil mi sayılıyor, değil mi?

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Gecesi bugün kandil mi? Diyanet’e göre Kadir gecesi kandil mi sayılıyor, değil mi?

KADİR KELİME ANLAMI

Kadir, TDK'da azamet ve şeref anlamına gelir.

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