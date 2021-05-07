Kadir Gecesi bugün mü, ne zaman? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2021 Kadir Gecesi tarihi

Ramazan Ayının sonlarına yaklatığımız şu günlerde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni idrak edeceğimiz 2021 Kadir Gecesi tarihine ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Ramazan Ayı içinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle anlamı ve önemi oldukça fazla olan bu geceye ilişkin Kadir Gecesi bugün mü, ne zaman? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kadir Gecesi bugün mü, ne zaman, bugün kandil mi? gibi soruların yanıtları ve diğer tüm detaylar.