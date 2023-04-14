Kadir Gecesi duası Arapça / Türkçe okunuşu: Diyanet ibadet listesi ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler neler?

Ramazan ayı içerisinde yer alan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece 17 Nisan 2023 tarihinde idrak edilecek. İbadet programları şimdiden hazırlandı. Kadir Gecesi duası Arapça ve Türkçe okunuşu ile araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu aktarılan bu özel gecede İslam alemi dünyanın dört bir yanında dua kapısını aralayacak. Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler ve çekilecek zikirler tespihler araştırılmaya başladı. Dini literatürde "Leyletü'l-Kadr" olarak geçen mübarek gece beklenmeye başladı. İşte, Kadir Gecesi duası ibadetleri hakkında merak edilenler…