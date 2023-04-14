Kadir Gecesi duası Arapça / Türkçe okunuşu: Diyanet ibadet listesi ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler neler?

Kadir Gecesi duası Arapça, Türkçe okunuşu Diyanet ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan bu özel gecede ibadetler planlanmaya başladı. Özellikle Peygamber Efendimiz'in ettiği dua bu gecede en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kadir Gecesi okunacak dualar neler, çekilecek zikirler hangileri gibi sorular yanıt arıyor. Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek gece ibadetle dolu geçirilecek. İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri ve duası…