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Haberler Yaşam Kadir Gecesi duası Arapça / Türkçe okunuşu: Diyanet ibadet listesi ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler neler?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 12:08

Kadir Gecesi duası Arapça / Türkçe okunuşu: Diyanet ibadet listesi ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler neler?

Ramazan ayı içerisinde yer alan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece 17 Nisan 2023 tarihinde idrak edilecek. İbadet programları şimdiden hazırlandı. Kadir Gecesi duası Arapça ve Türkçe okunuşu ile araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu aktarılan bu özel gecede İslam alemi dünyanın dört bir yanında dua kapısını aralayacak. Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler ve çekilecek zikirler tespihler araştırılmaya başladı. Dini literatürde "Leyletü'l-Kadr" olarak geçen mübarek gece beklenmeye başladı. İşte, Kadir Gecesi duası ibadetleri hakkında merak edilenler…

Kadir Gecesi duası Arapça / Türkçe okunuşu: Diyanet ibadet listesi ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler neler?

Kadir Gecesi duası Arapça, Türkçe okunuşu Diyanet ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan bu özel gecede ibadetler planlanmaya başladı. Özellikle Peygamber Efendimiz'in ettiği dua bu gecede en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kadir Gecesi okunacak dualar neler, çekilecek zikirler hangileri gibi sorular yanıt arıyor. Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek gece ibadetle dolu geçirilecek. İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri ve duası…

Kadir Gecesi duası Arapça / Türkçe okunuşu: Diyanet ibadet listesi ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler neler?

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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Kadir Gecesi duası Arapça / Türkçe okunuşu: Diyanet ibadet listesi ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler neler?

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Gecesi duası Arapça / Türkçe okunuşu: Diyanet ibadet listesi ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler neler?

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

Kadir Gecesi duası Arapça / Türkçe okunuşu: Diyanet ibadet listesi ile Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler neler?

KADİR GECESİ OKUNACAK DUA NEDİR?

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

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