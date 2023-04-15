Kadir Gecesi duası Arapça / Türkçe okunuşu ve anlamı: Diyanet ile Kadir Gecesinde okunacak dua ve sureler neler?

Bin aydan daha hayırlı olan ve Ramazan ayı içerisinde idrak edilen özel gece 17 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek. İbadet planlarını yapan İslam alemi Kadir Gecesi duası araştırmalarına başladı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olması sebebiyle ibadetle dolu geçirilecek özel günde dua kapısı aralanacak. Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler araştırması Müslümanların gündemindeki yerini aldı. Dini literatürde "Leyletü'l-Kadr" olarak geçen gece Kur'an'da aynı adlı sureyle anlatılıyor. İşte, Kadir Gecesi duası ve anlamı…