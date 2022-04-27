Kadir Gecesi duaları, sureleri ve zikirleri ile bu gecenin feyzini arttırmak isteyenler, Kadir Gecesi'nde hangi dualar ve sureler okunur diye araştırıyor. Dinimizde kandil gecelerin önemi ve ehemmiyeti her Müslüman tarafından bilinmektedir. Bu özel günlerden biri olan Kadir Gecesi'nde ibadetlerin, duaların ve tövbelerin daha etkili olduğu da bilinir. Bu gecenin faziletinden faydalanmak isteyenler, Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir diye merak ediyor. İşte bu özel gece zikredilecek tesbihler, zikirler, Kadir Gecesi duası ve anlamı ile kandilde okunacak dualar!

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Her kandil gecesinde olduğu gibi bu gece de milyonlarca Müslüman ellerini semaya açarak yüce Allah'ın affediciliğine sığınacak. Dua ve istiğfarla geçirilecek olan Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur sorusuyla bu gece için en kıymetli dualar araştırılıyor. İşte Kadir Gecesi duaları, zikirleri ve tesbihleri;