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Haberler Yaşam Kadir Gecesi Duası ve Kadir Suresi: Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte bu gece okunacak dua ve sureler!
Giriş Tarihi: 27.04.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 08:01

Kadir Gecesi Duası ve Kadir Suresi: Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte bu gece okunacak dua ve sureler!

Kadir Gecesi duası ve zikirleri, bu geceyi en verimli ve faydalı şekilde geçirmek isteyenler tarafından ilgiyle inceleniyor. Kadir Gecesi okunacak dualar, milyonlarca Müslümanın Yüce Allah'a el açarak dualarda buluşacağı bu kıymetli gecenin öncesine araştırılıyor. Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası ile bu duanın anlamı merak ediliyor. Kadir Gecesi duaları, sureleri, çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir, Kadir Gecesi hangi dualar ve sureler okunur? İşte Diyanet açıklamaları ile kandilde okunacak dua ve sureler…

Kadir Gecesi Duası ve Kadir Suresi: Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte bu gece okunacak dua ve sureler!

Kadir Gecesi duaları, sureleri ve zikirleri ile bu gecenin feyzini arttırmak isteyenler, Kadir Gecesi'nde hangi dualar ve sureler okunur diye araştırıyor. Dinimizde kandil gecelerin önemi ve ehemmiyeti her Müslüman tarafından bilinmektedir. Bu özel günlerden biri olan Kadir Gecesi'nde ibadetlerin, duaların ve tövbelerin daha etkili olduğu da bilinir. Bu gecenin faziletinden faydalanmak isteyenler, Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir diye merak ediyor. İşte bu özel gece zikredilecek tesbihler, zikirler, Kadir Gecesi duası ve anlamı ile kandilde okunacak dualar!

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Her kandil gecesinde olduğu gibi bu gece de milyonlarca Müslüman ellerini semaya açarak yüce Allah'ın affediciliğine sığınacak. Dua ve istiğfarla geçirilecek olan Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur sorusuyla bu gece için en kıymetli dualar araştırılıyor. İşte Kadir Gecesi duaları, zikirleri ve tesbihleri;

Kadir Gecesi Duası ve Kadir Suresi: Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte bu gece okunacak dua ve sureler!

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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Kadir Gecesi Duası ve Kadir Suresi: Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte bu gece okunacak dua ve sureler!

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Gecesi Duası ve Kadir Suresi: Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte bu gece okunacak dua ve sureler!

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

Kadir Gecesi Duası ve Kadir Suresi: Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte bu gece okunacak dua ve sureler!

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

-Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

-Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

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