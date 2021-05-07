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Haberler Yaşam Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler neler?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 15:28

nedir? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler neler?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Bu önemli ve kıymetli günü ibadet ederek geçirmek isteyenler "" hakkında sorgulamalar yapıyorlar. Öte yandan Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler de bu noktada merak edilenler arasında yerini alıyor. Peygamber Efendimiz'in de Kadir Gecesi'nde bir duayı sıkça okuduğu bilinmektedir. Buna göre; Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler?

Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler neler?

Müslüman alemi açısından kutsal ve kıymetli bir gece olarak bilinen, "bin aydan daha hayırlı" olduğu ifade edilen Kadir Gecesi'ne az bir zaman kaldı. Bu kapsamda, maneviyatın ve bereketin simgelendiği bu gecede ibadet etmek isteyenler " nedir? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz'in de bu geceye özel okuduğu bir dua olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda; Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler?

Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler neler?

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

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Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler neler?

KUR'AN'DA KADİR GECESİ

Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler neler?

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Resulullah, Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler neler?

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

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