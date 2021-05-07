Kadir Gecesi duası okunuşu! Kadir Gecesinde neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

İslam alemi için en özel günlerden olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Kur'an- Kerim'in indirildiği Kadir gecesine bin aydan daha hayırlı olduğuna da vurgu yapılmıştır. Kadir gecesi okunacak dualar sureler, yapılacak ibadetler ile geçirilerek bugünün feyzinden en verimli bir şekilde faydalanılacak. Milyonlarca mümin, Kadir Gecesinde neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir sorularının yanı sıra, Kadir Gecesi duası okunuşu araştırmalarını yapıyor. Peki, Kadir gecesi hangi dualar, sureler okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi duası nedir ve bugün neler yapılır? İşte Kadir Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler!