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Haberler Yaşam Kadir Gecesi duası okunuşu! Kadir Gecesinde neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 01:10 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 01:11

duası okunuşu! , okunacak dualar ve sureler nelerdir?

İslam alemi için en özel günlerden olan için geri sayım başladı. Kur'an- Kerim'in indirildiği Kadir gecesine bin aydan daha hayırlı olduğuna da vurgu yapılmıştır. Kadir gecesi okunacak dualar sureler, yapılacak ibadetler ile geçirilerek bugünün feyzinden en verimli bir şekilde faydalanılacak. Milyonlarca mümin, , okunacak dualar ve sureler nelerdir sorularının yanı sıra, Kadir Gecesi duası okunuşu araştırmalarını yapıyor. Peki, Kadir gecesi hangi dualar, sureler okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi duası nedir ve bugün neler yapılır? İşte Kadir Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler!

Kadir Gecesi duası okunuşu! Kadir Gecesinde neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı bir gece olarak vurgulanan için geri sayım başladı. Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde, müminler Kadir Gecesi tarihi ile birlikte, Kadir Gecesi duası okunuşu merak ediyor, , okunacak dualar ve sureler nelerdir sorularına yanıt arıyor. Kadir gecesi duası ve okunacak dualar, surelere ve yapılacak ibadetlere ilişkin tüm detaylara bu başlık altında yer verdik. Peki, Kadir gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir, neler yapılır?

Kadir Gecesi duası okunuşu! Kadir Gecesinde neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

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Kadir Gecesi duası okunuşu! Kadir Gecesinde neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

KUR'AN'DA KADİR GECESİ

Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.

2. nedir, nereden bileceksin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir Gecesi duası okunuşu! Kadir Gecesinde neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Resulullah, 'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kadir Gecesi duası okunuşu! Kadir Gecesinde neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

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