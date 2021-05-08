Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kadir Gecesi duası ve anlamı nedir? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler hangileridir?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 06:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 08:00

ve anlamı nedir? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler hangileridir?

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler, sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan bu kıymetli gün "bin aydan daha hayırlı" olarak belirtiliyor. Bolluk, bereket ve rahmet ayı Ramazan ayının son günlerine gelinmesi ile birlikte bu önemli gecede eller semaya yükselecek, namazlar kılınacak, dualar edilecek, Kur'an-ı Kerim okunacak. Ramazan'ın 27.gecesi idrak edilen (8 Mayıs 2021) nedir, anlamı nelerdir? İşte ve sureler!

Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası ve anlamı

, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler sabah saatleri itibarıyla merak edilmeye başlandı. Bu önemli ve kıymetli gece için ibadet etmek isteyen milyonlarca vatandaş, okunacak dualar ve sureleri öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nde namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tevbe ve istiğfarda bulunmak, dua etmek gibi ibadetlerin fazileti büyüktür. Bu bağlamda; ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası ve anlamı

Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası ve anlamı

KADİR GECESİ DUASI

Bin aydan çok daha hayırlı olduğu söylenen Kadir gecesinde okunacak duanın Arapçası şu şekildedir.

'Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni.'

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir. Hayırlara vesile olması ümidiyle okunan bu duanın Türkçe anlamı ise şu şekildedir.

Türkçesi

Kadir Gecesinden okunan duanın Türkçesi şu şekildedir.

'Allah'ım! Sen çok affedensin, affetmeyi çok seversin. Beni ve Müslümanların tümünü bağışla.'

Bu duayla hayır kapıları açılır. Bin aydan hayırlı olduğundan, duanın kabul edilmesi mümkündür. Birçok İslam alimi de bu duanın Müslümanın af olması için sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ancak sadece bu dua değil, Allah'ın büyüklüğünü ve hikmetini anlatan dualar da Kadir Gecesinde okunabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası ve anlamı

Duanın Hikmeti Nedir?

Hazreti Aişe başta olmak üzere farklı kişiler Peygamber efendimizin yanına gelip dua istediklerinde Allah'ın resulü bu duanın okunmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca bu duanın Kadir Gecesinde okunmasına Müslümanların tamamına buyurmuştur. Kadir Gecesinde okunan bu duanın hikmeti, Allah'tan af ve mağfiret istenmesidir.

Allah Müslümanları bu gecenin bereketli yüzü suyu hürmetine affeder. Kim ki bu duadan nasibini alırsa, Allah'ın affediciliği onun üzerinde olur. İslam alimleri Kadir Gecesinde bu duanın her namaz sonrasında, normal vakitlerde okunmasının çok hayırlı işlere vesile olacağını buyurmuşlardır. Özellikle darda olan insanların, sıkıntılarından kurtulacakları, Allah'a sığınmanın kendilerini rahatlatacağını dile getirmişlerdir.

Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası ve anlamı

Türkçe Mi Arapça Mı Okunmalı?

Kadir gecesinde okunan bu duanın Türkçe veya Arapça okunması aynı şeydir. Arapça biliniyorsa okunmasını daha hayırlı olacağı üzerine hikmetli söylemler vardır. Allah'ın izniyle niyetin güzel olması ve safi olması, duanın kabul olacağına işarettir. Kadir Gecesinde okunacak dua, kulun affedilmesi için en güzel hediyedir.

Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası ve anlamı

Kadir Gecesinde Neden Dua Okunmalı?

Hazreti Peygamberin kendisi, Kadir Gecesinin bin aydan çok daha hayırlı olduğunu ve bu günde yapılacak hayırların bin kat daha faziletli olduğunu belirtmiştir. Allah'ın merhametinin ve rahmetinin bu ayda Müslümanların üzerinde çok fazla olduğu belirtilmiştir.

Bu yüzden Kadir Gecesinde okunacak her dua her surenin ayrı bir hikmeti ve hayrı vardır. O gün içerisinde tutulacak orucun, kılınacak namazın ve verilecek zekatın apayrı bir yeri vardır. Allah resulü Müslümanlara mallarını her zaman dağıtmalarını, Kadir Gecesinde 2,3,4 kat daha fazla dağıtmalarını emretmiştir.

SON DAKİKA