KADİR GECESİ 2023 hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi kesin tarihi belli midir, ne zaman?

İslam aleminin merakla beklediği Kadir Gecesi tarihi, Diyanet takvimi ile duyurulmuştu. Müminlerin bol bol ibadet ettiği, namaz kıldığı ve dua ettiği günlerden biri olan Kadir Gecesi, islam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in vahiy aracılığıyla Hz. Muhammed'e iletilmeye başlandığı ilk gecedir. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının 27. günü idrak edilecek olan bugüne yaklaşırken bir yandan da bu kıymetli tarihle ilgili olarak "Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi