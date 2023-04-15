Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KADİR GECESİ 2023 hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi kesin tarihi belli midir, ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 22:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 22:27

KADİR GECESİ 2023 hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi kesin tarihi belli midir, ne zaman?

İslam aleminin merakla beklediği Kadir Gecesi tarihi, Diyanet takvimi ile duyurulmuştu. Müminlerin bol bol ibadet ettiği, namaz kıldığı ve dua ettiği günlerden biri olan Kadir Gecesi, islam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in vahiy aracılığıyla Hz. Muhammed'e iletilmeye başlandığı ilk gecedir. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının 27. günü idrak edilecek olan bugüne yaklaşırken bir yandan da bu kıymetli tarihle ilgili olarak "Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ 2023 hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi kesin tarihi belli midir, ne zaman?

Kadir Gecesi, islam alemi için Mübarek gün ve gecelerden biri olarak sayılıyor. Dünyanın dört bir yanından müslümanlar Ramazan bayramı hazırlığı içindeyken bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi tarihi de Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi ile netleşmiş oldu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen mübarek tarihe kısa süre kala "Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?" soruları aramaya devam ediyor. İşte Kadir Gecesi'nin idrak edileceği o tarih ve detaylar.

KADİR GECESİ 2023 hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi kesin tarihi belli midir, ne zaman?

KADİR GECESİ 2023 NE ZAMAN?

'Kadir Gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?' sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimi ile yanıt buldu.

Diyanet takvimi ile belirlenen tarihe göre Ramazan ayının 27. Günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KADİR GECESİ 2023 hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi kesin tarihi belli midir, ne zaman?

Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer alan bu mübarek gece, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü kılınacak teravih namazı ile başlayacak ve ertesi günün imsak vaktine kadar devam edecek.

Ramazan ayının son 10 gün içerisinde olduğu bilinen ancak tam olarak netleşmeyen Kadir Gecesi tarihi için son günlerin ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor.

KADİR GECESİ 2023 hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi kesin tarihi belli midir, ne zaman?

KADİR GECESİ NE OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in aynı adlı 97. Suresi ile faziletleri, anlamı ve önemi anlatılan Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Kura'an-ı Kerim vahyedilmeye başlanmıştır.

Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

KADİR GECESİ 2023 hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi kesin tarihi belli midir, ne zaman?

Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen gece için bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 15).

Kadir Suresi ayetlerine göre bu gecede melekler ve Cebrail Allah'ın izniyle yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzünde barış ve esenlik hakim olur.

SON DAKİKA