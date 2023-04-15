Kadir Gecesi ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak dua, kılınacak namaz ve çekilecek zikirler

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak anılan Ramazan ayının 27. Gecesi 17 Nisan Pazartesi günü idrak ediliyor. İslam alemi şimdiden ibadet planlarını çıkardı. Kadir Gecesi ibadetleri neler, yapılacak ibadetler ne zaman yapılır soruları yanıt arıyor. Müslümanlar orucun yanı sıra namaz, dua, ve tesbihlerle bu özel geceyi dolu dolu geçirecek. Kadir Gecesinde ne yapılır, okunacak dualar ve sureler neler, çekilecek zikirler hangileri soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Diyanet Kadir Gecesi ibadetleri…