Kadir Gecesi ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak dua, kılınacak namaz ve çekilecek zikirler

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinde Müslümanlar geceyi oruç başta olmak üzere namaz, dua ve zikirle dolu geçirecek:

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.

Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.