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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak dua, kılınacak namaz ve çekilecek zikirler
Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 14:53

Kadir Gecesi ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak dua, kılınacak namaz ve çekilecek zikirler

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak anılan Ramazan ayının 27. Gecesi 17 Nisan Pazartesi günü idrak ediliyor. İslam alemi şimdiden ibadet planlarını çıkardı. Kadir Gecesi ibadetleri neler, yapılacak ibadetler ne zaman yapılır soruları yanıt arıyor. Müslümanlar orucun yanı sıra namaz, dua, ve tesbihlerle bu özel geceyi dolu dolu geçirecek. Kadir Gecesinde ne yapılır, okunacak dualar ve sureler neler, çekilecek zikirler hangileri soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Diyanet Kadir Gecesi ibadetleri

Kadir Gecesi ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak dua, kılınacak namaz ve çekilecek zikirler

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler Diyanet ile araştırılmaya başladı. Dini kaynaklarda "leyletü'l Kadr" olarak geçen bin aydan daha hayırlı olan gece Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başlamasıyla birlikte anılıyor. Kadir Gecesi ibadetleri, namazı, tesbihleri araştırılıyor. İslam alemi aralanacak dua kapısı için şimdiden ibadet planlarını yapıyor. Müslümanlar secdede yerini alacak. Peki, Kadir Gecesinde ne yapılır, okunacak dualar, çekilecek zikirler neler? İşte, detaylar…

Kadir Gecesi ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak dua, kılınacak namaz ve çekilecek zikirler

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinde Müslümanlar geceyi oruç başta olmak üzere namaz, dua ve zikirle dolu geçirecek:

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.

Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.

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Kadir Gecesi ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak dua, kılınacak namaz ve çekilecek zikirler

Helallik alınır. Dargınlıklar, küskünlükler bu gece vesilesi ile son bulmalıdır.

Tövbe kapılarının sonuna kadar açılacağı Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe edilmesi gerekir.

Kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kadir Gecesi vesilesiyle kötü alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

Kadir Gecesi ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak dua, kılınacak namaz ve çekilecek zikirler

KADİR GECESİ İÇİN TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Namaza tesbih namazı niyeti ile başlanır. Namaza başlamadan önce, her namazda olduğu gibi kişinin dünyevi her şeyle bağını kopararak namazın huzuruna kapılması gerekir. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Kadir Gecesi ibadetleri neler, ne yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak dua, kılınacak namaz ve çekilecek zikirler

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazı yatsıda başlar ve imsak vaktine kadar kılınabilir. 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

Kadir Gecesi namazında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Daha sonra 100 defa İşrah suresi ve 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı da kılınmalıdır.

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