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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ibadetleri neler, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi nedir ve ne anlama geliyor?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 21:12

ibadetleri neler, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? ve ne anlama geliyor?

Ramazan ayını uğurladığımız şu günlerde için geri sayım başladı. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede müminler bol bol dua edecek, namaz kılacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26'yı 27'ye bağlayan gecesinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir sorusuna yanıt aranıyor. İslam aleminde Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan ve duaların kabul edildiği Kadir Gecesi tövbe kapılarının açık olduğu gecedir. Buna göre; ? Kadir Gecesi'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesi ibadetleri neler, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi nedir ve ne anlama geliyor?

Mübarek gün ve gecelerden biri olan 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek. Oruç tutma ibadetini gerçekleştirdiğimiz Ramazan ayının bitmesine sayılı gün kala Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar önem kazanacak. Kuran'ın Hazreti Muhammet'e indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlarca çok kutsal sayılan , ne demek sorusuna yanıt arayanların sayısı bir hayli fazla. Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? İşte Kadir Gecesi anlam ve önemi!

Kadir Gecesi ibadetleri neler, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi nedir ve ne anlama geliyor?

KADİR GECESİ NEDİR?

Mübarek Ramazan ayıyla birlikte İslam aleminin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi, Kuran'ın Hazreti Muhammet'e indirilmeye başlandığı ve Müslümanlarca çok kutsal sayılan, ramazan ayının 27. Gecesidir.

KADİR GECESİ NEDİR, KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILIR, NASIL İBADET EDİLİR?

Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

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Kadir Gecesi ibadetleri neler, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi nedir ve ne anlama geliyor?

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

, Kur'an'ın vahiy yoluyla Peygamber Efendimize gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci suresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

Kadir Gecesi ibadetleri neler, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi nedir ve ne anlama geliyor?

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Kadir Gecesi ibadetleri neler, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi nedir ve ne anlama geliyor?

Süfyan-i Sevri: " dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

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