Kadir gecesi ibadetleri neler, hangi ibadetler yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler ve Kadir Gecesi duası!

Kadir Gecesi'nde neler yapılır, ibadetleri nelerdir soruları milyonlarca müminin gündeminde yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Müminler, bu gecede ibadetlerini yerine getirecek, tesbih ve zikir çekecekler. Milyonlarca mümin, Kadir Gecesinde neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir sorularının yanı sıra, Kadir Gecesi duası okunuşu araştırmalarını yapıyor. Peki, Kadir Gecesinde neler yapılır, hangi dualar, sureler okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi duası nedir ve bugün neler yapılır? İşte Kadir Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler!