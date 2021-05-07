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Haberler Yaşam Kadir gecesi ibadetleri neler, Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler ve Kadir Gecesi duası
Giriş Tarihi: 07.05.2021 21:49 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 23:14

ibadetleri neler, Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılır? ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler ve

'nde neler yapılır, ibadetleri nelerdir soruları milyonlarca müminin gündeminde yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Müminler, bu gecede ibadetlerini yerine getirecek, tesbih ve zikir çekecekler. Milyonlarca mümin, , okunacak dualar ve sureler nelerdir sorularının yanı sıra, okunuşu araştırmalarını yapıyor. Peki, Kadir Gecesinde neler yapılır, hangi dualar, sureler okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi duası nedir ve bugün neler yapılır? İşte Kadir Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler!

Kadir gecesi ibadetleri neler, Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler ve Kadir Gecesi duası

, hangi ibadetler yapılır gibi sorular milyonlarca mümin tarafından yakından takip ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesine kısa bir süre kala, vatandaşlar, yapılacak ibadetleri araştırıyor. Bu geceyi tövbe ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar için "Kadir Gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir, nedir ve bugün neler yapılır sorularının yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de, Kadir Gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir ve Kadir Gecesinde yapılması tavsiye edilen ibadetlere yer verdik…

Kadir gecesi ibadetleri neler, Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler ve Kadir Gecesi duası

HAZRETİ MUHAMMED'İN KADİR GECESİ NASIL GEÇERDİ?

" bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi'nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed'in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

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Kadir gecesi ibadetleri neler, Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler ve Kadir Gecesi duası

"Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak 'ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir."

Kadir gecesi ibadetleri neler, Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler ve Kadir Gecesi duası

KADİR GECESİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

'ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol 'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

Kadir gecesi ibadetleri neler, Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler ve Kadir Gecesi duası

KADİR GECESİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINMASININ ÖNEMİ

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Namaza tesbih namazı niyeti ile başlanır. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

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