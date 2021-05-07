Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, hangi ibadetler yapılır? Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler ve Kadir Gecesi duası

HAZRETİ MUHAMMED'İN KADİR GECESİ NASIL GEÇERDİ?

"Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi'nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed'in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı: