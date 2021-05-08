Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar, kılınacak namazlar nelerdir? İşte Mübarek Kadir Gecesi’nde yapılması gereken ibadetler!

Ramazan ayının içerisinde bulunan ve en kutsal gecelerden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar ile merak ediliyor. Bugünü en verimli şekilde değerlendirmek isteyen müminler bol bol dua edecek, namaz kılacak ve tövbe edecek. Bin aydan daha hayırlı olduğuna ve Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında Kur'ân–ı Kerim okumak, Salat u selam getirmek, tesbih namazı kılmak yer alıyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur." Buna göre; Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namazlar ile ilgili detaylar…