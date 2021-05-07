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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? İşte, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler
Giriş Tarihi: 07.05.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 14:11

ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? İşte, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen 8 Mayıs Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kadir Gecesi faziletleri ve nimetlerinden faydalanmak isteyen müminler, bu geceyi ibadetlerle geçirecek. Kadir Gecesi'nin Kur'an'daki yeri, Leyletü'l-Kadr veya Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir sorgusuyla araştırılıyor. İşte , bu özel gecenin faziletleri ve Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler!

Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? İşte, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı, Ramazan ayı içinde idrak edilen ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu yıl 8 Mayıs gecesi idrak olunacak. Bu mübarek geceyi müminler ibadet ve dualarla geçirecek. Bu geceyle ilgili yapılan araştırmalar arasında, Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir sorgusu da yer alıyor. Ayet ve hadislerde Kadir Gecesi ya da diğer adıyla Leyletü'l-Kadr ile ilgili bildirilenler merak ediliyor. İşte Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler.

Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? İşte, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

Mübarek , Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak İslam alemi için ayrı bir öneme sahiptir. Bu geceyle ilgili olan ayetler, bu gecenin önemini ve sevaplarını müjdelemektedir. Bu geceyi ibadetle geçiren müminlerin mükafatlandırılacağı bildirilir:

"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)

"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)

"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

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Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? İşte, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamberimiz, Ramazan ayının son on gecesini ibadet halinde geçirir, 'ni de kapsayan bu süreçte iman edenleri daha çok ibadet etmeye çağırırdı. Peygamber Efendimiz (sas), Kadir Gecesi için "Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175) buyurdu. Bu gecede Cebrail (as) ve melekler fevc fevc yeryüzüne iner. Peygamberimiz, bu gecede "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!" şeklinde dua edilmesini buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? İşte, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE NE YAPARDI?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu mübarek geceyi ibadetle ve dualarla geçirirdi. Peygamberimizin 'ni de içine alan Ramazan ayının son on gününde itikaf halinde olduğu, ibadethanede Allah'ı anarak ve ibadet ederek bu süreci geçirdiği biliniyor. Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: "Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi." (Buhârî, Leyletül-kadr 5) Hazret-i Ayşe'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan'da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8)

Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? İşte, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler

KUR'AN'A GÖRE KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de 'nin son on gecesi içinde bulunduğu bildirilmektedir: "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

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