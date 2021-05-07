Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? İşte, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

Mübarek Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak İslam alemi için ayrı bir öneme sahiptir. Bu geceyle ilgili olan ayetler, bu gecenin önemini ve sevaplarını müjdelemektedir. Bu geceyi ibadetle geçiren müminlerin mükafatlandırılacağı bildirilir:

"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)

"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)

"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)