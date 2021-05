Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? İşte, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamberimiz, Ramazan ayının son on gecesini ibadet halinde geçirir, Kadir Gecesi'ni de kapsayan bu süreçte iman edenleri daha çok ibadet etmeye çağırırdı. Peygamber Efendimiz (sas), Kadir Gecesi için "Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175) buyurdu. Bu gecede Cebrail (as) ve melekler fevc fevc yeryüzüne iner. Peygamberimiz, bu gecede "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!" şeklinde dua edilmesini buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)