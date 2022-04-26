Kadir gecesi kandil mi? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece mi idrak edilecek, yarın mı?

İslamiyette büyük önem taşıyan ve bin aydan daha hayırlı olan gece olarak tanımlanan Kadir Gecesi'nin kandil olup olmadığı konusu bugün gündeme gelen konular arasında bulunuyor. Bu mübarek güne kısa süre kala "Kadir gecesi kandil mi, bugün mü, yarın mı?" sorusu da gündeme geldi. Bilindiği üzere kesin tarihi belirsiz olmakla birlikte bu tarih, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. Peki, Kadir gecesi kandil mi? İşte bin aydan daha hayırlı olan bu güne dair detaylar...