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Haberler Yaşam Kadir gecesi kandil mi? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece mi idrak edilecek, yarın mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 15:31

Kadir gecesi kandil mi? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece mi idrak edilecek, yarın mı?

Kadir gecesi kandil mi sorusu bugün milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Birçok dini günler takviminde kandil günleri başlığı altında bulunan ve islamiyet açısından büyük önem taşıyan bu geceye yalnızca saatler kala detaylar merak konusu haline geldi. Bu noktada "Kadir gecesi kandil mi, bugün mü, yarın mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kesin tarihi belirsiz olmakla birlikte Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilen bu detaylar...

Kadir gecesi kandil mi? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece mi idrak edilecek, yarın mı?

İslamiyette büyük önem taşıyan ve bin aydan daha hayırlı olan gece olarak tanımlanan Kadir Gecesi'nin kandil olup olmadığı konusu bugün gündeme gelen konular arasında bulunuyor. Bu mübarek güne kısa süre kala "Kadir gecesi kandil mi, bugün mü, yarın mı?" sorusu da gündeme geldi. Bilindiği üzere kesin tarihi belirsiz olmakla birlikte bu tarih, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. Peki, Kadir gecesi kandil mi? İşte bin aydan daha hayırlı olan bu güne dair detaylar...

Kadir gecesi kandil mi? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece mi idrak edilecek, yarın mı?

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir gecesinin Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber'in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar'da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.

Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

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Kadir gecesi kandil mi? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece mi idrak edilecek, yarın mı?

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

En kıymetli gecedir. Bu gece yapılan ibadetler, bin ayda yapılan ibadetlerden daha hayırlıdır. Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir suresinde Kadir Gecesi şöyle buyurulmaktadır.

Kadir gecesi kandil mi? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece mi idrak edilecek, yarın mı?

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir gecesi kandil mi? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece mi idrak edilecek, yarın mı?

KADİR KELİME ANLAMI

Kadir, TDK'da azamet ve şeref anlamına gelir.

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