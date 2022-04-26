Kadir gecesi kandil mi? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece mi idrak edilecek, yarın mı?

Kadir gecesi kandil mi sorusu bugün milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Birçok dini günler takviminde kandil günleri başlığı altında bulunan ve islamiyet açısından büyük önem taşıyan bu geceye yalnızca saatler kala detaylar merak konusu haline geldi. Bu noktada "Kadir gecesi kandil mi, bugün mü, yarın mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kesin tarihi belirsiz olmakla birlikte Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilen bu detaylar...