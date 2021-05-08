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Haberler Yaşam Kadir Gecesi mesajları 2021: Kısa, Uzun ve Resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun ile İyi Kandiller sözleri! Anlamlı ve Resimli Kandil mesajları seçenekleri
Giriş Tarihi: 07.05.2021 21:27 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:22

2021: Kısa, Uzun ve Resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun ile İyi Kandiller sözleri! Anlamlı ve Resimli Kandil seçenekleri

ve sözleri için en güzel seçenekler... Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi olayının başladığı gecenin adıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed vasıtasıyla Allah'ın (C.C) insanlığa son hitabı Kur'an bu gece indirilmeye başladı. Ramazan ayının yirmi yedincisi gecesi idrak edilen, hadislere göre bu ayın son on ya da son yedi günü aranması söylenen Kadir Gecesi, yine coşkuyla karşılanıyor. Kadir Gecesi ve sözleri ile bugünün anlamını önemini paylaşacağınız seçeneklere sizler için yer verdik. 2021 Kadir Gecesi mesajları resimli, kısa, uzun, dualı, ayetli, anlamlı ve daha birçok seçenekler ile bu başlık altında yer alıyor. Kadir Geceniz Mübarek olsun dileklerinizi ve sözleri eşliğinde yollayabilirsiniz.

Kadir Gecesi mesajları 2021: Kısa, Uzun ve Resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun ile İyi Kandiller sözleri! Anlamlı ve Resimli Kandil mesajları seçenekleri

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi ile ilgili çok önemli ifadeler yer almaktadır. Kadir Suresi'nde yer alan ayetlerde bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılmıştır. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Kadir Gecesi coşkusu yine aynı mutlulukla karşılanıyor. En güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli ve sözleri ise bu noktada en çok araştırılan konu oldu. Kadir Gecesi eşliğinde ''Kadir Geceniz Mübarek'' olsun dileklerinizi yollayabilirsiniz. 2021 ve seçeneklerini sizler için derledik. İşte, Kadir Gecesi mesajları ve bugün için en özel sözler…

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

- Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu mübarek gece edeceğin tüm duaların kabul olsun. Kadir Gecenizi en içten dileklerimle kutlarım.

- Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle… Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Diğer Kadir Gecesi mesajları için haberin devamını inceleyebilirsiniz.

Kadir Gecesi mesajları 2021: Kısa, Uzun ve Resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun ile İyi Kandiller sözleri! Anlamlı ve Resimli Kandil mesajları seçenekleri

- Ellerin semaya açılacağı bu mübarek gece, rahmet yağmurları yağacak. Rabbim Mübarek Kadir gecesinde rahmet yağmurlarıyla sırılsıklam ıslanmayı bizlere nasip eylesin.

- Ey Rabbim! Kadir Gecesi'nin rahmetini bizlerden esirgeme. Bu gece edeceğimiz tüm duaları kabul et. Rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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Kadir Gecesi mesajları 2021: Kısa, Uzun ve Resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun ile İyi Kandiller sözleri! Anlamlı ve Resimli Kandil mesajları seçenekleri

- Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi için ''bin aydan daha hayırlı'' cümleler yer almıştır. Öyleyse bizler de bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanalım ve dualarda birbirimizi unutmayalım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Âmin!

- Ramazan ayının sonlarına yaklaşmanın hüznünü yaşarken, Kadir Gecesi'nin ise mutluluğu yüreğimizi sardı. Rabbim nice Ramazanlara ve kandillere erişmemizi nasip eylesin. Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Kadir Gecesi mesajları 2021: Kısa, Uzun ve Resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun ile İyi Kandiller sözleri! Anlamlı ve Resimli Kandil mesajları seçenekleri

- Kadir Gecesi'nde ellerinizi her zamankinden daha çok açarak Allah'ın rahmeti için dualar edin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu gece için bin aydan daha hayırlı olduğu, meleklerin Rablerinin izniyle her iş için indiği ifadeleri yer almıştır. Dualarınızın kabul olması dileğiyle… İyi Kandiller

Kadir Gecesi mesajları 2021: Kısa, Uzun ve Resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun ile İyi Kandiller sözleri! Anlamlı ve Resimli Kandil mesajları seçenekleri

- Ellerin semaya yükseldiği, gözlerin yaşlandığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı bu gece dualarda buluşmak dileğiyle…

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