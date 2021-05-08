Kadir Gecesi mesajları 2021: Kısa, Uzun ve Resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun ile İyi Kandiller sözleri! Anlamlı ve Resimli Kandil mesajları seçenekleri

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi ile ilgili çok önemli ifadeler yer almaktadır. Kadir Suresi'nde yer alan ayetlerde bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılmıştır. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Kadir Gecesi coşkusu yine aynı mutlulukla karşılanıyor. En güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ise bu noktada en çok araştırılan konu oldu. Kadir Gecesi mesajları eşliğinde ''Kadir Geceniz Mübarek'' olsun dileklerinizi yollayabilirsiniz. 2021 Kadir Gecesi mesajı ve kandil mesajları seçeneklerini sizler için derledik. İşte, Kadir Gecesi mesajları ve bugün için en özel sözler…

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

- Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu mübarek gece edeceğin tüm duaların kabul olsun. Kadir Gecenizi en içten dileklerimle kutlarım.

- Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle… Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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