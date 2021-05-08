Kadir Gecesi mesajları 2021: Kısa, Uzun ve Resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun ile İyi Kandiller sözleri! Anlamlı ve Resimli Kandil mesajları seçenekleri

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri için en güzel seçenekler... Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi olayının başladığı gecenin adıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed vasıtasıyla Allah'ın (C.C) insanlığa son hitabı Kur'an bu gece indirilmeye başladı. Ramazan ayının yirmi yedincisi gecesi idrak edilen, hadislere göre bu ayın son on ya da son yedi günü aranması söylenen Kadir Gecesi, yine coşkuyla karşılanıyor. Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile bugünün anlamını önemini paylaşacağınız seçeneklere sizler için yer verdik. 2021 Kadir Gecesi mesajları resimli, kısa, uzun, dualı, ayetli, anlamlı ve daha birçok seçenekler ile bu başlık altında yer alıyor. Kadir Geceniz Mübarek olsun dileklerinizi kandil mesajları ve sözleri eşliğinde yollayabilirsiniz.