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Haberler Yaşam Kadir Gecesi mesajları! 2023 Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Resimli Kadir Gecesi ile Kandil mesajları ve sözleri paylaşın
Giriş Tarihi: 17.04.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 10:09

Kadir Gecesi mesajları! 2023 Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Resimli Kadir Gecesi ile Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılan Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile bugünün anlamı ve önemi vurgulanacak. ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' yazılı en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın. 2023 Kandil mesajları birbirinden özel seçenekler ile sabah.com.tr'de. İşte, Kadir Gecesi özel Kandil mesajı seçenekler ve en güzel kandil mesajları!

Kadir Gecesi mesajları! 2023 Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Resimli Kadir Gecesi ile Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Müslüman âlemi için en mühim gecelerin başında yer alan Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak vurgulanan Kadir Gecesi için en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları bu sayfada yer alıyor. Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile ''Hayırlı Kandiller'' ve ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' dileklerinizi gönderebilirsiniz. İşte, 2023 Resimli Kadir Gecesi mesajları ile en güzel, resimli kandil mesajı seçenekleri!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2023

Kadir Gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en içten kandil mesajları sayfamızda yer alıyor. Yazılı ya da resimli olarak Kadir Gecesi mesajı seçeneklerini indirip, Whatsapp, Facebook ya da SMS olarak gönderebilirsiniz.

Kadir Gecesi mesajları! 2023 Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Resimli Kadir Gecesi ile Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Kadir Gecesi Mesajları 1 - Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle…

Kadir Gecesi Mesajları 2 - Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

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Kadir Gecesi mesajları! 2023 Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Resimli Kadir Gecesi ile Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Kadir Gecesi Mesajları 3 - Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

Kadir Gecesi mesajları! 2023 Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Resimli Kadir Gecesi ile Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Kadir Gecesi Mesajları 4 - Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları! 2023 Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Resimli Kadir Gecesi ile Kandil mesajları ve sözleri paylaşın

Kadir Gecesi Mesajları 5 - Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

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