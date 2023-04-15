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Haberler Yaşam Kadir Gecesi mesajları 2023: En güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Kandil mesajları ile dualı, hadisli Kadir Gecesi kutlayın
Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 11:37

Kadir Gecesi mesajları 2023: En güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Kandil mesajları ile dualı, hadisli Kadir Gecesi kutlayın

İslam alemi için kutsal gün ve gecelerden biri olan Kadir Gecesi mesajları sosyal medyada paylaşılacak. 17 Nisan'da idrak edilecek olan Kandil Gecesi'nde sosyal medyada ve sevdiklerimize İyi Kandiller mesajı göndererek onları hatırladığımızı gösterebiliriz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin anlamını önemini en güzel, kısa, uzun, resimli mesajlar ve sözlerle araştırılıyor. İslam dünyasının birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde akraba, aile ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz Hadisli ve Ayetli Kadir Gecesi mesajları haberimizde yer alıyor. İşte 2023 Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller sözleri…

Kadir Gecesi mesajları 2023: En güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Kandil mesajları ile dualı, hadisli Kadir Gecesi kutlayın

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, Kandil mesajları ile anlam bulacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesinde Müslümanlar dualar eder, namaz kılar ve Kur'an-ı Kerim okur. Öte yandan slam alemi için bu önemli bir gün öncesinde birbirlerine gönderebilecekleri resimli Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. İşte 2023 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kadir Gecesi mesajları 2023: En güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Kandil mesajları ile dualı, hadisli Kadir Gecesi kutlayın

KADİR GECESİ KANDİL MESAJLARI 2023

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

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Kadir Gecesi mesajları 2023: En güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Kandil mesajları ile dualı, hadisli Kadir Gecesi kutlayın

Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 2023: En güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Kandil mesajları ile dualı, hadisli Kadir Gecesi kutlayın

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları 2023: En güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Kandil mesajları ile dualı, hadisli Kadir Gecesi kutlayın

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir geceniz mübarek olsun!

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