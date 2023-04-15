Kadir Gecesi mesajları 2023: En güzel, kısa, uzun, yeni, resimli Kandil mesajları ile dualı, hadisli Kadir Gecesi kutlayın

İslam alemi için kutsal gün ve gecelerden biri olan Kadir Gecesi mesajları sosyal medyada paylaşılacak. 17 Nisan'da idrak edilecek olan Kandil Gecesi'nde sosyal medyada ve sevdiklerimize İyi Kandiller mesajı göndererek onları hatırladığımızı gösterebiliriz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin anlamını önemini en güzel, kısa, uzun, resimli mesajlar ve sözlerle araştırılıyor. İslam dünyasının birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde akraba, aile ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz Hadisli ve Ayetli Kadir Gecesi mesajları haberimizde yer alıyor. İşte 2023 Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller sözleri…