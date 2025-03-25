Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KADİR GECESİ MESAJLARI 2025: Kadir Gecesi mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller sözleri
Giriş Tarihi: 25.03.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:34

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025: Kadir Gecesi mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller sözleri

Ramazan ayının 27.gününe denk gelen bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri gündeme geliyor. 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek olan bu kutlu günde sevdiklerine ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' dilemek isteyenler en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajlarını seçeneklerini değerlendiriyor. İşte, Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından gönderebileceğiniz en yeni Kadir Gecesi mesajları 2025 ile Hayırlı Kandiller mesajı seçenekleri...

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025: Kadir Gecesi mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller sözleri

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2025 hadisli, dualı ve ayetli seçenekleriyle bin aydan daha hayırlı bu gece için araştırılmaya başladı. 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek mübarek günde günahların affedilecek ve tövbe kapılarının sonuna kadar açık olacak. Bu kıymetli günde Kadir Gecesi mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile araştırılıyor. Eşe, dosta, arkadaşa ve akrabaya gönderebileceğiniz Hayırlı Kandiller mesajları, sözleri ve Kadir Geceniz Mübarek Olsun görselleri

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025: Kadir Gecesi mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller sözleri

Kadir Gecesi Mesajları 1 "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!" (Tirmizî, Daavât, 84)
Hayırlı Kadir Geceleri! Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzurla doldursun.
Kadir Gecesi Mesajları 2 "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla!" (Haşr, 10)
Kadir Gecesi Mesajları 3 Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Kadir Gecesi Mesajları 4"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve mükâfatını umarak ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Savm, 6)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KADİR GECESİ MESAJLARI 2025: Kadir Gecesi mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller sözleri

Kadir Gecesi Mesajları 5 Bu mübarek gece, dualarımıza vesile olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi Mesajları 6 Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle…

Kadir Gecesi Mesajları 7 - Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

Kadir Gecesi Mesajları 8 - Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025: Kadir Gecesi mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller sözleri

Kadir Gecesi Mesajları 9"Allah, bu geceyi bin aydan daha hayırlı kılmıştır." (Kadir Suresi, 3)
Geceniz nurlu, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!

Kadir Gecesi Mesajları 10 "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır."
(Kadir Suresi, 1-3)
Kadir Gecesi Mesajları11 Rabbim, bu mübarek gecede yapılan duaları kabul eylesin. Hayırlı Kadir Geceleri!

Kadir Gecesi Mesajları 12 "O gece, melekler ve Ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir."
(Kadir Suresi, 4-5)
Kadir Gecesi Mesajları 13 Rabbimiz bizleri affına mazhar eylesin, dualarımızı kabul buyursun. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi Mesajları 14"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla!"
(Haşr Suresi, 10)
Bu mübarek gecede edilen tüm dualar kabul olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025: Kadir Gecesi mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller sözleri

DUALI KADİR GECESİ MESAJLARI

Ey Çaresizlerin çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affetyle Ya Rabbi! Hayırlı Kandiller.

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; Ömrümüzüde bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!