KADİR GECESİ MESAJLARI 2025: Kadir Gecesi mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller sözleri

Kadir Gecesi Mesajları 9"Allah, bu geceyi bin aydan daha hayırlı kılmıştır." (Kadir Suresi, 3)

Geceniz nurlu, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!

Kadir Gecesi Mesajları 10 "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır."

(Kadir Suresi, 1-3)

Kadir Gecesi Mesajları11 Rabbim, bu mübarek gecede yapılan duaları kabul eylesin. Hayırlı Kadir Geceleri!

Kadir Gecesi Mesajları 12 "O gece, melekler ve Ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir."

(Kadir Suresi, 4-5)

Kadir Gecesi Mesajları 13 Rabbimiz bizleri affına mazhar eylesin, dualarımızı kabul buyursun. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi Mesajları 14"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla!"

(Haşr Suresi, 10)

Bu mübarek gecede edilen tüm dualar kabul olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!