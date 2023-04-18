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Haberler Yaşam KADİR GECESİ MESAJLARI İLE HAYIRLI KANDİLLER 2023: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri derlendi!
Giriş Tarihi: 18.04.2023 00:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 00:32

KADİR GECESİ MESAJLARI İLE HAYIRLI KANDİLLER 2023: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri derlendi!

Kadir Gecesi mesajları resimli ve yazılı seçenekleri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan ayının 27. gününde idrak edilen bu mübarek gecede eller semaya açılacak ve bol bol dua edilecek. Akrabaya, eşe, dosta, sevdiklerine Kadir Geceniz Mübarek Olsun dilemek isteyen Müslümanlar ise resimli Kandil mesajı ile en anlamlı ve en güzel Kadir Gecesi sözleri araştırmasına çıktı. Biz de sabah.com.tr olarak kısa, uzun, farklı, resimli Kadir Gecesi mesajları ayetli, hadisli, dualı seçeneklerini sizler için derledik. İşte, Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından gönderebileceğiniz en yeni Kadir Gecesi mesajları 2023 ile Hayırlı Kandiller mesajı seçenekleri...

KADİR GECESİ MESAJLARI İLE HAYIRLI KANDİLLER 2023: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri derlendi!

Resimli Kadir Gecesi Mesajları 2023 ve dini sözleri seçenekleri araştırmaları hız kazandı. Bin aydan daha hayırlı olan ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olan bu mübarek gece, 17 Nisan Pazartesi akşamı idrak edilecek. Günahların affedileceği ve tövbe kapılarının ardına kadar açık olacağı bu kıymetli gecede en güzel Kadir Gecesi mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Eşe, dosta, arkadaşa ve akrabaya gönderebileceğiniz Hayırlı Kandiller mesajları, sözleri ve Kadir Geceniz Mübarek Olsun görselleri sabah.com.tr'de derlendi. İşte, Hadisli, dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları resimli ve yazılı galerisi 2023

KADİR GECESİ MESAJLARI İLE HAYIRLI KANDİLLER 2023: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri derlendi!

KADİR GECESİ MESAJLARI YAYINDA – 17 NİSAN 2023

Kadir Gecesi Mesajları 1 - Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle…

Kadir Gecesi Mesajları 2 - Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

Kadir Gecesi Mesajları 3 - Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

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KADİR GECESİ MESAJLARI İLE HAYIRLI KANDİLLER 2023: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri derlendi!

Kadir Gecesi Mesajları 4 - Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 5 - Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

Kadir Gecesi Mesajları 6 - Bugün ettiğiniz bütün duаlаr göklere yükselip, tek tek kаbul olup üzerinize sаğаnаk gibi yаğsın inşаllаh. Kаdir Geceniz mübаrek olsun.

KADİR GECESİ MESAJLARI İLE HAYIRLI KANDİLLER 2023: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri derlendi!

Kadir Gecesi Mesajları 7 - O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Kadir Gecesi Mesajları 8 - Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 9 - Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

KADİR GECESİ MESAJLARI İLE HAYIRLI KANDİLLER 2023: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri derlendi!

Kadir Gecesi Mesajları 10 - Ey Çaresizlerin çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Hayırlı Kandiller.

Kadir Gecesi Mesajları 11 - Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 12 - Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.

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