KADİR GECESİ MESAJLARI İLE HAYIRLI KANDİLLER 2023: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri derlendi!

KADİR GECESİ MESAJLARI YAYINDA – 17 NİSAN 2023

Kadir Gecesi Mesajları 1 - Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle…

Kadir Gecesi Mesajları 2 - Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

Kadir Gecesi Mesajları 3 - Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.