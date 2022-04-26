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Haberler Yaşam Kadir Gecesi mesajları (Kandil Mesajı) seçenekleri 2022: İşte en güzel, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 26.04.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 13:57

Kadir Gecesi mesajları (Kandil Mesajı) seçenekleri 2022: İşte en güzel, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kadir gecesi (kandil mesajı) mesajları seçenekleri bugünün araştırma konuları arasında yer alıyor. İslam dinine göre; Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen gündür. Müslüman alemi ibadetlerinin yanı sıra çevresine gönderdiği metin ve görsellerle bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan mübarek günün anlam ve önemini paylaşıyor. Sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Kadir Gecesi kandil mesajları ve sözleri içeriğimizi hazırladık. İşte bugünün anlam ve önemini öne çıkaran görsel ve metinler...

Kadir Gecesi mesajları Kandil Mesajı seçenekleri 2022: İşte en güzel, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler en güzel görsel ve metinlerin arayışına çıktı. Kuran-ı Kerim'in vahyedilmeye başlandığı gece olarak bilinen bu günde islam alemi ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşayacak. Sevdiklerinizin kandilini kutlayabileceğiniz dua dolu sözlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Bugün öyle önemlidir ki; Kur'an'da ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. İşte en güzel, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Kadir Gecesi kandil mesajları ve sözleri seçenekleri...

Kadir Gecesi mesajları Kandil Mesajı seçenekleri 2022: İşte en güzel, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

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Kadir Gecesi mesajları Kandil Mesajı seçenekleri 2022: İşte en güzel, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları Kandil Mesajı seçenekleri 2022: İşte en güzel, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları Kandil Mesajı seçenekleri 2022: İşte en güzel, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.

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