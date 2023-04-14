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Haberler Yaşam Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi 2023: Hadisli, dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri derlendi!
Giriş Tarihi: 14.04.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 12:56

Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi 2023: Hadisli, dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri derlendi!

Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek Kadir Gecesi mesajları hadisli, dualı, ayetli seçenekleriyle araştırılmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olan gecede İslam alemi ibadet için kıblede olacak. Öte yandan Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya araçlarından Kadir Geceniz mübarek olsun mesajları paylaşılmaya başladı. Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi 2023 yılı için derlendi. 17 Nisan tarihinde idrak edilecek gecede kandil mesajları araştırması gündemde. İşte, Kadir Gecesi mesajları resimli Kuran-ı Kerim sözleri…

Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi 2023: Hadisli, dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri derlendi!

Kadir Gecesi mesajı ve dini sözler ile sevdiklerinin gecesini mübarek etmek isteyen Müslümanlar araştırmalara başladı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen; dini adıyla leyletü'l kadr için sayılı günler kaldı. Kadir Gecesi mesajları resimli 2023 galerisi gündemdeki yerini aldı. Kandil mesajları Ramazan Bayramı öncesinde araştırılıyor. Diyanet dini günler takvimi üzerinde mübarek gece işaretlendi. İşte, Kadir Gecesi mesajları hadisli, dualı, ayetli seçenekleriyle…

Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi 2023: Hadisli, dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri derlendi!

KADİR GECESİ KANDİL MESAJLARI 2023

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

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Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi 2023: Hadisli, dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri derlendi!

Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi 2023: Hadisli, dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri derlendi!

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi 2023: Hadisli, dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri derlendi!

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir geceniz mübarek olsun!

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