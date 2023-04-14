Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi 2023: Hadisli, dualı, ayetli Kadir Gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri derlendi!

Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek Kadir Gecesi mesajları hadisli, dualı, ayetli seçenekleriyle araştırılmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olan gecede İslam alemi ibadet için kıblede olacak. Öte yandan Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya araçlarından Kadir Geceniz mübarek olsun mesajları paylaşılmaya başladı. Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi 2023 yılı için derlendi. 17 Nisan tarihinde idrak edilecek gecede kandil mesajları araştırması gündemde. İşte, Kadir Gecesi mesajları resimli Kuran-ı Kerim sözleri…