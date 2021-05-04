Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı, resimli, dualı, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları…

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Kadir Gecesi'ne az bir zaman kaldı. Ramazan ayının 27.gününde idrak edilen bu mübarek gecede dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek ve eller semaya açılacak. Bu yıl 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk gelen bu önemli gece ile birlikte Kadir Gecesi mesajları ve sözleri araştırmaları başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen bu önemli gün için sizler de sevdiklerinize kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Kadir Gecesi mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021