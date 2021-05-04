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Haberler Yaşam Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı, resimli, dualı, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları…
Giriş Tarihi: 04.05.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 13:41

mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı, resimli, dualı, kısa ve uzun

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan 'ne az bir zaman kaldı. Ramazan ayının 27.gününde idrak edilen bu mübarek gecede dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek ve eller semaya açılacak. Bu yıl 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk gelen bu önemli gece ile birlikte ve sözleri araştırmaları başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen bu önemli gün için sizler de sevdiklerinize kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Kadir Gecesi mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte 2021

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı, resimli, dualı, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları…

Peygamber Efendimiz Hz.Muahmmed'e (S.A.V) Kur'an-ı Kerim'İn indiği gece olarak bilinen bu yıl 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Bu kıymetli gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bilinmekle birlikte ve sözleri hakkında sorgulamalar da başladı. Maneviyatın yükseldiği, duaların edildiği, ibadetlerin yapıldığı, namazların kılındığı bu önemli gecede sizler de sevdiklerinize Kadir Gecesi mesajlarını yollayabilirsiniz. İşte anlamlı, resimli, dualı, kısa ve uzun

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı, resimli, dualı, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları…

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece . Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

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Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı, resimli, dualı, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları…

* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. mübarek olsun..

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı, resimli, dualı, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları…

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı, resimli, dualı, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları…

Kuran da için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.

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