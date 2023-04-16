Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2023 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kandil kutlama mesajları (Kadir Geceniz Mübarek Olsun)

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılan Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile bugünün anlamı ve önemi vurgulanacak. ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' yazılı en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın. 2023 Kandil mesajları birbirinden özel seçenekler ile sabah.com.tr'de. İşte, Kadir Gecesi özel Kandil mesajı seçenekler ve en güzel kandil mesajları!