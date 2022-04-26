Kadir gecesi (kandil mesajı) mesajları seçenekleri bugünün araştırma konuları arasında yer alıyor. İslam dinine göre; Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen gündür. Müslüman alemi ibadetlerinin yanı sıra çevresine gönderdiği metin ve görsellerle bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan mübarek günün anlam ve önemini paylaşıyor. Sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Kadir Gecesi kandil mesajları ve sözleri içeriğimizi hazırladık. İşte bugünün anlam ve önemini öne çıkaran görsel ve metinler...