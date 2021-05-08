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Haberler Yaşam Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri Yayınlandı: 2021 Kısa, Uzun, Resimli ve Ayetli Kadir Gecesi Mesajı
Giriş Tarihi: 08.05.2021 18:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 18:49

Mesajları ve Sözleri Yayınlandı: 2021 Kısa, Uzun, Resimli ve

İslam alemi için en hayırlı gecelerden olan bugün idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadetler ile geçirecek olan müminler, sevdiklerine gönderecekleri mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Kadir Geceniz Mübarek olsun sözleri ve sevdiklerinize yollayabileceğiniz sabah.com.tr'de yayınlandı. En güzel, resimli, ayetli, dualı ve yeni Kadir Gecesi mesajlarını sevdiklerinize yollayabilir, bu gecenin anlam ve önemini paylaşabilirsiniz. Kandil mesajı sözleri seçeneklerine göz atarak 2021 Kadir Gecesi mesajları resimli ve sözlerinden birisini seçerek sevdiklerinize Hayırlı Kandiller dileyebilirsiniz.

Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri Yayınlandı: 2021 Kısa, Uzun, Resimli ve Ayetli Kadir Gecesi Mesajı

Mesajları ve Sözleri yayınlandı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi olayının başladığı gece olarak bilinen , bin aydan daha hayırlı olarak geçmektedir. Bu mübarek geceyi müminler, dualar ve ibadetlerle geçirecek. Yine bu gecenin anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, ve Sözleri araştırması yapıyor. ile bugünün anlamını önemini paylaşacağınız seçeneklere sizler için yer verdik. 2021 Kadir Gecesi mesajları resimli, kısa, uzun, dualı, ayetli, anlamlı ve daha birçok seçenekler ile bu başlık altında yer alıyor. Kadir Geceniz Mübarek olsun dileklerinizi kandil mesajları ve sözleri eşliğinde yollayabilirsiniz.

Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri Yayınlandı: 2021 Kısa, Uzun, Resimli ve Ayetli Kadir Gecesi Mesajı

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

- Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu mübarek gece edeceğin tüm duaların kabul olsun. Kadir Gecenizi en içten dileklerimle kutlarım.

- Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. 'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle… Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Diğer Kadir Gecesi mesajları için haberin devamını inceleyebilirsiniz.

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Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri Yayınlandı: 2021 Kısa, Uzun, Resimli ve Ayetli Kadir Gecesi Mesajı

- Ellerin semaya açılacağı bu mübarek gece, rahmet yağmurları yağacak. Rabbim Mübarek Kadir gecesinde rahmet yağmurlarıyla sırılsıklam ıslanmayı bizlere nasip eylesin.

- Ey Rabbim! 'nin rahmetini bizlerden esirgeme. Bu gece edeceğimiz tüm duaları kabul et. Rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri Yayınlandı: 2021 Kısa, Uzun, Resimli ve Ayetli Kadir Gecesi Mesajı

- Kur'an-ı Kerim'de için ''bin aydan daha hayırlı'' cümleler yer almıştır. Öyleyse bizler de bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanalım ve dualarda birbirimizi unutmayalım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Âmin!

- Ramazan ayının sonlarına yaklaşmanın hüznünü yaşarken, 'nin ise mutluluğu yüreğimizi sardı. Rabbim nice Ramazanlara ve kandillere erişmemizi nasip eylesin. Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri Yayınlandı: 2021 Kısa, Uzun, Resimli ve Ayetli Kadir Gecesi Mesajı

- 'nde ellerinizi her zamankinden daha çok açarak Allah'ın rahmeti için dualar edin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu gece için bin aydan daha hayırlı olduğu, meleklerin Rablerinin izniyle her iş için indiği ifadeleri yer almıştır. Dualarınızın kabul olması dileğiyle… İyi Kandiller

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