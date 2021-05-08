Mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesi ile birlikte ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyorlar. Bu kıymetli gecede tesbih namazının kılındığı bilinmektedir. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece Ramazan'ın 27.gecesi olarak bilinir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması dolayısıyla anlamı büyüktür. Bu gece yapılacak ibadetler arasında; namaz kılmanın fazileti de oldukça büyüktür. Bu kapsamda; Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi kılınan tesbih namazı hakkında bilgiler