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Haberler Yaşam Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi kılınan tesbih namazı hakkında bilgiler
Giriş Tarihi: 08.05.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 13:47

nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi kılınan tesbih namazı hakkında bilgiler

Mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesi ile birlikte ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyorlar. Bu kıymetli gecede tesbih namazının kılındığı bilinmektedir. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece Ramazan'ın 27.gecesi olarak bilinir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması dolayısıyla anlamı büyüktür. Bu gece yapılacak ibadetler arasında; namaz kılmanın fazileti de oldukça büyüktür. Bu kapsamda; Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi kılınan tesbih namazı hakkında bilgiler

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi kılınan tesbih namazı hakkında bilgiler

Kadir Gecesi ibadetleri arasında namaz kılmak, dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak gibi bilgiler yer almaktadır. Özellikle bu gece için tesbih namazının kılınması önem taşımakla birlikte bu kapsamda vatandaşlar nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur." Buna göre; Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi kılınan tesbih namazı hakkında bilgiler

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi kılınan tesbih namazı hakkında bilgiler

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi kılınan tesbih namazı hakkında bilgiler

KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi kılınan tesbih namazı hakkında bilgiler

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi kılınan tesbih namazı hakkında bilgiler

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu özel geceden kılınan 2 rekattan başlayıp 12 rekat veya 100 rekata kadar Kadir Suresi ile birlikte kılınır. Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi şeklindedir. Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.

Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Kadir Gecesi namazına ise şu şekilde niyet edilir:

-"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.

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