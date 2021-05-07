Kadir Gecesi namazı niyeti nasıl olur, Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir? 2021 Kadir Gecesi namazına niyet etmek nasıl olur?

Mübarek Kadir Gecesi'nin gelişi vesilesiyle, bin aydan hayırlı olan bu geceyi ibadetlerle karşılamak isteyen müminler evlerinde hazırlıklara başladı. Kadir Gecesi namazı 8 Mayıs Cumartesi günü evlerde kılınacak. Bu mübarek gece ile ilgili, Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir sorusuna cevap arayan pek çok kişi oldu. Bu mübarek gecenin feyzinden faydalanabilmek isteyen vatandaşlarca Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, tesbih namazı nasıl kılınır, Kadir gecesi namazı niyeti nasıl olur gibi sorular da araştırıldı. Diyanet açıklaması ile Kadir Gecesi namazı kılınışı ve 2021 Kadir Gecesi namazına niyet etmek hakkında detaylar haberimizde...