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Haberler Yaşam Kadir Gecesi namazı niyeti nasıl olur, namazına nasıl niyet edilir? 2021 Kadir Gecesi namazına niyet etmek nasıl olur?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 23:02

nasıl olur, namazına nasıl niyet edilir? namazına niyet etmek nasıl olur?

Mübarek Kadir Gecesi'nin gelişi vesilesiyle, bin aydan hayırlı olan bu geceyi ibadetlerle karşılamak isteyen müminler evlerinde hazırlıklara başladı. Kadir Gecesi namazı 8 Mayıs Cumartesi günü evlerde kılınacak. Bu mübarek gece ile ilgili, Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir sorusuna cevap arayan pek çok kişi oldu. Bu mübarek gecenin feyzinden faydalanabilmek isteyen vatandaşlarca Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, tesbih namazı nasıl kılınır, nasıl olur gibi sorular da araştırıldı. Diyanet açıklaması ile Kadir Gecesi namazı kılınışı ve namazına niyet etmek hakkında detaylar haberimizde...

Kadir Gecesi namazı niyeti nasıl olur, namazına nasıl niyet edilir? 2021 Kadir Gecesi namazına niyet etmek nasıl olur?

Faziletleri saymakla bitmeyen Kadir Gecesi nihayet geldi. 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nin feyziyle şifalanmak ve Allah rızası kazanmak isteyen milyonlarca Müslüman, bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirecek. Bu sebeple, etmek hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır gibi soruları araştırdı. ve kılınışı hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

Kadir Gecesi namazı niyeti nasıl olur, namazına nasıl niyet edilir? 2021 Kadir Gecesi namazına niyet etmek nasıl olur?

KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi, pek çok ayet ve hadisle faziletleri müjdelenmiş eşsiz bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecede namaz kılmanın, tövbe ve istiğfar etmenin, dua etmenin kişiyi kötülüklerden ve günahlardan arındırdığı biliniyor. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur." Dolayısıyla bu kutsal gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyen Müslümanlar, hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve ibadetlerini kusursuz şekilde gerçekleştirmek istiyor. etmek ve ibadetlere başlamak için öncelikle şu şekilde dua edilir: "Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene, feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber."

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Kadir Gecesi namazı niyeti nasıl olur, namazına nasıl niyet edilir? 2021 Kadir Gecesi namazına niyet etmek nasıl olur?

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi ibadetleri arasında mümkün mertebe günahlardan tövbe etmek, kendimiz ve sevdiklerimiz için dua etmek, Kur'an okumak, nafile ve varsa kaza namazlarımızı kılmak yer alır. Ayrıca Hz. Peygamberimiz (s.a.v) bizlere bu gecede bol bol "Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet" şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir. Kadir Gecesi namazı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı resmi bir bilgi yayımlamadı. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v)'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı Kadir Gecesi kılınan namazlar arasında yer alıyor. Alimler, tesbih namazının ömür boyunca en az bir kez de olsa kılınmasının mendub olduğunu aktarıyor.

Kadir Gecesi namazı niyeti nasıl olur, namazına nasıl niyet edilir? 2021 Kadir Gecesi namazına niyet etmek nasıl olur?

TESBİH NAMAZININ ÖNEMİ

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Kadir Gecesi namazı niyeti nasıl olur, namazına nasıl niyet edilir? 2021 Kadir Gecesi namazına niyet etmek nasıl olur?

KADİR GECESİ NAMAZI (TESBİH NAMAZI) KILINIŞI

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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