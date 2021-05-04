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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 07:12 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 07:16

ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü?

Yılda bir defa kavuştuğumuz, bin aydan hayırlı 'nde ibadetlerin sevabı katlanır, bu geceyi ibadetle geçiren Müslüman günahlarından arınır. Böylesine kutsal ve özel bir gece her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Pek çok vatandaş, , Kadir Gecesi ayın kaçında gibi sorulara yanıt arıyor. Leyle-i Kadr olarak da bilinen Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Kadir Gecesi Ramazan'ın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gecedir. Bu geceyi de içine alan Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ibadeti de son derece değerlidir. İşte Kadir Gecesi tarihi…

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü?

Ramazan ayının son on günü Hz. Muhammed'in (s.a.s) de yoğun ibadetle geçirdiği eşsiz ve kutsal bir zaman olup de bu zamana denk gelmektedir. Ramazan Bayramı'nın müjdecisi olan Kadir Gecesi diğer adıyla Leyle-i Kadr olarak bilinir. Bu mübarek gecenin tarihi, , Kadir Gecesi ayın kaçında gibi sorularla araştırılıyor. Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçında sorgusu da merak ediliyor. Ramazan'ın 26'ncı gününün gecesinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nde ibadetler bu yıl çoğunlukla evlerde gerçekleştirilecek. İşte Diyanet dini işler takvimine göre Kadir Gecesi tarihi.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gece 'dir. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gecesi idrak edilecek. Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah'ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur'an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur'an'la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir. Bu mübarek gece bu yıl 8 Mayıs'a tekabül ediyor.

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Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü?

KADİR GECESİ NEDİR

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" için kullanılmaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü?

BİN AYDAN HAYIRLI KADİR GECESİ NE DEMEK?

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan , insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, "…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir." (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır. Bin ay yaklaşık seksen yıl, seksen yıl ise bir ömürdür.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü?

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Bunun için 'nde yapılan ibadet ve taatler seksen yıllık bir ömür boyunca yapılanlara bedeldir. Her ne kadar bazı âlimlere göre bu ifadeler kesretten kinaye olsa da, bir yönüyle Allah'ın rahmetinin ve lütfunun da bir tecellisi, müminler için geri çevrilmeyecek bir kapı niteliğindedir. Bir hadis-i şerifte geçmiş ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanmalarına karşılık Müslümanlara da Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilmiştir.

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