Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi yarın mı eda edilecek? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günüdür? Diyanet takvimi 2021 Kadir Gecesi tarihi!

Mayıs ayının ortalarına yaklaştığımzı ve Ramazan'ın sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, mübarek Kadir Gecesi tarihi için de geri sayım sürüyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, İslam dininin kutsal gecelerindendir. Kadir Gecesi'nde eller semaya yükselerek dualar edilir ve ibadetler gerçekleştirilir.

KADİR GECESİ BU AKŞAM MI YARIN MI?

Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerle bu kıymetli gece en verimli şekilde gerçekleştirilecek. Bu noktada, 2021 Kadir Gecesi ne zaman eda edilecek, bugün mü yarın mı sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet takvimi ile 2021 Kadir Gecesi tarihi ve Kadir Gecesi ne zaman sorusu yanıt buldu.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir ve bu yüzden önem arz eder. Kadir Gecesi ne zaman sorusu da Diyanet takvimi ile netlik kazandı. Buna göre, Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi yarın mı? İşte, 2021 Kadir Gecesi tarihi ve Kadir Gecesi ibadetleri