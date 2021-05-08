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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor? Diyanet 2021 Kadir Gecesi tarihi!
Giriş Tarihi: 07.05.2021 21:31 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 00:18

, bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor? Diyanet 2021 !

sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaşılırken 2021 en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kadir Gecesi, dinimizde kutsal gecelerin başında yer almaktadır ve Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, sema kapılarının aralandığı ve dualar ile tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Diyanet takvimi ile 2021 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü sorusu yanıt buldu. Peki, Kadir Gecesi hangi gün ve ayın kaçına denk geliyor? Diyanet takvimine göre ve Kadir Gecesi ne zaman konusuyla ilgili bilgiler haberimizde.

Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor? Diyanet 2021 Kadir Gecesi tarihi!

Mayıs ayının ortalarına yaklaştığımzı ve Ramazan'ın sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, mübarek için de geri sayım sürüyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, İslam dininin kutsal gecelerindendir. Kadir Gecesi'nde eller semaya yükselerek dualar edilir ve ibadetler gerçekleştirilir.

KADİR GECESİ BU AKŞAM MI?

Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerle bu kıymetli gece en verimli şekilde gerçekleştirilecek. Bu noktada, 2021 eda edilecek, bugün mü sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet takvimi ile ve Kadir Gecesi ne zaman sorusu yanıt buldu.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir ve bu yüzden önem arz eder. Kadir Gecesi ne zaman sorusu da Diyanet takvimi ile netlik kazandı. Buna göre, Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi? İşte, 2021 Kadir Gecesi tarihi ve Kadir Gecesi ibadetleri

Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor? Diyanet 2021 Kadir Gecesi tarihi!

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. 'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir.

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Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor? Diyanet 2021 Kadir Gecesi tarihi!

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Kadir Gecesi için heyecan başladı.

Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan ve her yıl en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılan mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor? Diyanet 2021 Kadir Gecesi tarihi!

KADİR GECESİ, RAMAZANIN HANGİ GECESİDİR?

'nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor? Diyanet 2021 Kadir Gecesi tarihi!

Ramazan'ın 27. gecesinin olduğu yönünde sahabenin ifadeleri kaynaklarımızda mevcuttur. Bu bağlamda Tabiinden Zirr b. Hubeyş şöyle demektedir: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse 'ne tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Rasulüllah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da ramazanın 27. gününün gecesidir.

O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır." (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179.) Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426.) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca da İslam toplumlarında ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak rağbet görmüş ve çeşitli programlarla ihya edilmiştir.

Kadir Gecesi'nin, ramazan ayının hangi günü olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamasının hikmetleri üzerinde duran âlimler, bu konuda farklı görüşler serdetmişlerdir. Bunlardan birine göre Kadir Gecesi'nin bildirilmesi hâlinde Müslümanların sadece o geceyi ihya etmekle yetinme hatasına düşebilecekleri ifade edilmiştir. Hâlbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri istenmiştir. Ayrıca bu sayede, o geceyi tazimde aşırıya kaçılmasının da önüne geçildiği belirtilmiştir. (Zemahşerî, IV, 780; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 229-230.)

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