11 Ayın Sultanı Ramazan-Şerif'in sonlarına yaklaştığımız şu günlerde İslam alemi için pek çok anlam ve önemi bulunan Kadir Gecesi ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Ramazan Ayı içerisinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle anlamı ve önemi büyük olan bu gecenin tarihini merak edenler Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.