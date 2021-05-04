KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek sorusu yanıtları ve Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı olarak tüm bilgiler şöyle;

2021 yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı dergisinde DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur AKDOĞAN tarafından yazılan makalede Kadir Gecesi ile ilgili şu bilgiler yer alıyor;