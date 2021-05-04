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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimiyle 2021 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 23:59 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 00:47

ne zaman? Diyanet takvimiyle hangi gün, ayın kaçında?

11 Ayın Sultanı Ramazan-Şerif'in sonlarına yaklaştığımız şu günlerde İslam alemi için pek çok anlam ve önemi bulunan ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. içerisinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle anlamı ve önemi büyük olan bu gecenin tarihini merak edenler , hangi gün, ayın kaçında? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. ile Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

Ramazan Ayının sonuna gelirken, bu güzel ayın anlamına anlam katan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan ile ilgili bilgiler öğrenilmek istenerek , hangi gün, ayın kaçında? soruları üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

ne zaman idrak edilecek sorusu yanıtları ve kaynaklı olarak tüm bilgiler şöyle;

  • 2021 yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı dergisinde DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur AKDOĞAN tarafından yazılan makalede Kadir Gecesi ile ilgili şu bilgiler yer alıyor;

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Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı Hz. Peygamber'e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. 'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah'ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur'an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur'an'la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir.

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan , insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, "…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir." (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır. Bin ay yaklaşık seksen yıl, seksen yıl ise bir ömürdür.

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