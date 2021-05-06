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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Sema kapılarının açıldığı Kadir Gecesinde neler yapılır?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 20:21

ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Sema kapılarının açıldığı Kadir Gecesinde neler yapılır?

Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru gelinirken 2021 için de geri sayım sürüyor. Dinimizde çok önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilmektedir. Bu noktada, Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, ne zaman idrak edilecek sorusu yanıt buldu. Öte yandan, Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi ne demek ve bu gece nasıl ibadet edilir konuları hakkında da bilgi paylaşıldı. İşte, Kadir Gecesi nedir sorusunun yanıtı ve Mübarek Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve yapılacak ibadetleri

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Sema kapılarının açıldığı Kadir Gecesinde neler yapılır?

Ramazan ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, 2021 ne zaman sorusu hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Dinimizde mühim bir yere sahip olan Mübarek Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Bu noktada, Kadir Gecesi ne zaman sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi ile netlik kazandı. Bu kutsal gece yaklaşırken Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve ibadetleri de merak konusu oldu. İşte, 2021 Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı ve Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve ibadetleri

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Sema kapılarının açıldığı Kadir Gecesinde neler yapılır?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. 'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Sema kapılarının açıldığı Kadir Gecesinde neler yapılır?

KADİR GECESİ, RAMAZANIN HANGİ GECESİDİR?

'nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Sema kapılarının açıldığı Kadir Gecesinde neler yapılır?

Ramazan'ın 27. gecesinin olduğu yönünde sahabenin ifadeleri kaynaklarımızda mevcuttur. Bu bağlamda Tabiinden Zirr b. Hubeyş şöyle demektedir: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesi'ne tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Rasulüllah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da ramazanın 27. gününün gecesidir.

O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır." (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179.) Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426.) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca da İslam toplumlarında ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak rağbet görmüş ve çeşitli programlarla ihya edilmiştir.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Sema kapılarının açıldığı Kadir Gecesinde neler yapılır?

'nin, ramazan ayının hangi günü olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamasının hikmetleri üzerinde duran âlimler, bu konuda farklı görüşler serdetmişlerdir. Bunlardan birine göre 'nin bildirilmesi hâlinde Müslümanların sadece o geceyi ihya etmekle yetinme hatasına düşebilecekleri ifade edilmiştir. Hâlbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri istenmiştir. Ayrıca bu sayede, o geceyi tazimde aşırıya kaçılmasının da önüne geçildiği belirtilmiştir. (Zemahşerî, IV, 780; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 229-230.)

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Kadir Gecesi için heyecan başladı. Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan ve her yıl en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılan mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

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