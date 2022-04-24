Kadir Gecesi tarihi, İslam alemi açısından oldukça önemli. Diyanet dini günler takvimi ile belirlenen özel gece için 'bu sene Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının sonlarına doğru gerçekleşecek bu bin aydan daha hayırlı gecenin detayları Kuran-ı Kerim'in aynı adlı suresinde anlatılmıştır. Kadir Suresine göre meleklerin yeryüzüne indiği Kadir Gecesi hangi gün, yarın mı, ne zaman? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı, ne oldu? İşte Diyanet takvimi ile tarihi...