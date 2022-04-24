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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı? 2022 Diyanet takvimi
Giriş Tarihi: 24.04.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 09:46

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı? 2022 Diyanet takvimi

Ramazan ayında sona yaklaşılırken 'Kadir Gecesi ne zaman?' sorusu da yanıt aramaya başladı. Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olmasının yanı sıra birçok fazileti bulunan bu özel gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu söylenmiştir. Kadir Gecesi anlamı ve önemi ışığında ibadetle dolu geçirilecek bu mübarek gecede tövbe kapısı Müslümanlar için aralanacak. Peki, bu sene Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, yarın mı? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı, ne oldu? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi...

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı? 2022 Diyanet takvimi

Kadir Gecesi tarihi, İslam alemi açısından oldukça önemli. Diyanet dini günler takvimi ile belirlenen özel gece için 'bu sene Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının sonlarına doğru gerçekleşecek bu bin aydan daha hayırlı gecenin detayları Kuran-ı Kerim'in aynı adlı suresinde anlatılmıştır. Kadir Suresine göre meleklerin yeryüzüne indiği Kadir Gecesi hangi gün, yarın mı, ne zaman? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı, ne oldu? İşte Diyanet takvimi ile tarihi...

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı? 2022 Diyanet takvimi

KADİR GECESİ NE ZAMAN ARANMALI?

Birçok dini kaynakta ve hadiste Kadir Gecesinin Ramazanın son 10 gününde aranması gerektiği söylenmiştir. Son on günün yanı sıra son 7 günde de aranabileceği bazı kaynaklarda yerini almıştır.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı? 2022 Diyanet takvimi

İslam Ansiklopedisinde verilen bilgilere göre Kadir Gecesi bu son on gündeki tekli gecelerde aranması bir hadiste geçmektedir. Din alimleri bin aydan daha hayırlı bir gecenin gününün tam olarak tespit edilmemesinin nefs ve Müslümanlık açısından daha iyi olduğunu söylemiştir.

Böylece Müminler Ramazan ayının son 10 gününü de ibadetle dolu geçirebilir.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı? 2022 Diyanet takvimi

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazanın 26. Gününe denk gelen gece için geri sayım başladı.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı? 2022 Diyanet takvimi

KADİR GECESİ NE OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in aynı adlı 97. Suresi ile faziletleri, anlamı ve önemi anlatılan Kadir Gecesi, Kuranın indirildiği gece olarak biliniyor.

Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen gece için bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 15).

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