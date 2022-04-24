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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı? 2022 Diyanet takvimi
Giriş Tarihi: 24.04.2022 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
09:46
Ramazan ayında sona yaklaşılırken 'Kadir Gecesi ne zaman?' sorusu da yanıt aramaya başladı. Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olmasının yanı sıra birçok fazileti bulunan bu özel gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu söylenmiştir. Kadir Gecesi anlamı ve önemi ışığında ibadetle dolu geçirilecek bu mübarek gecede tövbe kapısı Müslümanlar için aralanacak. Peki, bu sene Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, yarın mı? Kadir Gecesi ne zaman aranmalı, ne oldu? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi...