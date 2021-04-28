Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

BİN AYDAN HAYIRLI KADİR GECESİ ANLAMI NEDİR?

Bin aydan hayırlı olan bu gece hakkında müstakil bir sure indirilmiştir: "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." (Kadîr suresi, 1-5) buyurduğu müstesna bir gecedir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339)