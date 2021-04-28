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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 11:55

, hangi gün, Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

sorusu internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde önemine vurgu yapılan mübarek Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu kutlu gecenin tarihi bin aydan hayırlı "Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün olacak?" sorusu ile araştırılıyor. Milyonlarca mümin, ibadetlerinin sevabını arttırmak için " ayın kaçında, kaç gün kaldı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 dini takvime göre Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı ve bu kutlu geceyle ilgili merak edilenler.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

Ramazan ayının 27. Gününe denk gelen Kadir Gecesi, adeta Ramazan Bayramı'nın müjdecisi olarak, Müslüman aleminin günahlarının affolunduğu bir gün olarak bizlere bahşedildi. Pek çok Müslüman, bu mübarek gecenin tarihini Bin aydan hayırlı , hangi gün olacak sorusuyla araştırıyor. İbadetlerin imsak vaktine kadar sürdüğü, tüm günahların affolunduğu bu kutlu gecenin hangi gün olacağını merak eden vatandaşlar, ayın kaçında, kaç gün kaldı? Sorusu ile araştırma yapıyor. İşte dini takvime göre Kadir Gecesi tarihi!

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

BU YIL KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri her yıl olduğu gibi bu yıl için de dini günleri kapsayan bir takvim yayınladı. 2021 Dini Günler Takvimi'ne göre, Ramazan ayının 27. günü olan Kadir gecesi bu yıl 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. ne zaman? sorusu böylece cevap buluyor.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

ve ayın kaçında sorusu da merak ediliyor. Bu kutlu gece her yıl Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece olarak kabul edilmektedir. Bu gece bin aydan daha hayırlı kabul edilmektedir. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala, Müslümanlar sema kapılarının açıldığı bu mübarek gecede tövbe edip ibadetlerini gerçekleştirir.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

KADİR GECESİ FAZİLETİ NEDİR?

ayın kaçında, kaç gün kaldı sorusuna yanıt bulan vatandaşlar, Kadir Gecesi önemi ve faziletleri hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Müslüman alemi kadar, İslamiyet'le yeni tanışanların da en çok merak ettiği konulardan biri "Kadir Gecesi nedir?" sorusuyla karşımıza çıkar. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gecedir. Bu gecede sema kapıları açılır, tövbe ve dualar kabul olur. Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fażlu leyleti'l-Ḳadr", 1; Müslim, "Ṣalâtü'l-müsâfirîn", 175-176).

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

BİN AYDAN HAYIRLI KADİR GECESİ ANLAMI NEDİR?

Bin aydan hayırlı olan bu gece hakkında müstakil bir sure indirilmiştir: "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." (Kadîr suresi, 1-5) buyurduğu müstesna bir gecedir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339)

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