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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi yarın mı? Diyanet Kandil günleri takvimi 2022
Giriş Tarihi: 25.04.2022 23:18
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
23:19
Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi yarın mı? Diyanet Kandil günleri takvimi 2022
Kadir gecesi gittikçe yaklaşıyor ve vatandaşlar Kadir Gecesi hangi güne geldiğini merak ediyor. Kadir Gecesi'nin önemi ve tarihi de araştırılan konulardan biridir. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, yılın en önemli günleri arasında yer almaktadır. Kadir Gecesi'nde dualar sayesinde tövbeler edilip günahlar silinir. Böylece insanlar arınır. Peki, Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? 2022 Kadir Gecesi ne zaman? İşte detaylar…