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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2021 Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi tarihi ve kandil günleri
Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 15:03

ne zaman idrak edilecek? 2021 Bin aydan daha hayırlı ? ve kandil günleri

Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken 2021 tarihi de merak konusu oldu. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan, Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed (s.a.s) indirilmeye başladığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Kandil ? sorusu da bu noktada akıllara gelmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini ve kandil günler takvimine göre 2021 Kadir Gecesi ne zaman? Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen idrak edilecek? İşte, Kandil Kadir Gecesine zaman sorusunu cevabı…

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2021 Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi tarihi ve kandil günleri

, Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) indirilmeye başladığı gecedir. Müslüman âlemi açısından en mühim gecelerden birisi olarak kabul edilir. Bin aydan daha hayırlı bir gece olduğuna vurgular yapılan Kadir Gecesi 2021 tarihi de merak konusu oldu. Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken ? sorusuna cevap aranmaya başladı. Diyanet'in dini ve kandil günleri takvimine göre ise sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor? ?

İşte detaylar;

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2021 Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi tarihi ve kandil günleri

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir.

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Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2021 Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi tarihi ve kandil günleri

KADİR GECESİ, RAMAZANIN HANGİ GECESİDİR?

'nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2021 Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi tarihi ve kandil günleri

Ramazan'ın 27. gecesinin olduğu yönünde sahabenin ifadeleri kaynaklarımızda mevcuttur. Bu bağlamda Tabiinden Zirr b. Hubeyş şöyle demektedir: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesi'ne tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Rasulüllah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da ramazanın 27. gününün gecesidir.

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2021 Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi tarihi ve kandil günleri

O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır." (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179.) Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), "'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426.) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca da İslam toplumlarında ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak rağbet görmüş ve çeşitli programlarla ihya edilmiştir.

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