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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, bu ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 16:25

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, bu ayın kaçında?

Ramazan ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, bu ay içinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi tarihi merak edilmeye başlandı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen gece Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer alıyor. Müminler, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. 2022 Diyanet takvimi ile açıklanan tarihte Müslümanlar, orucun yanı sıra namaz ve dua ile tövbe istiğfarda bulunacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman başlar ne zaman biter? İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2022 Kadir Gecesi tarihi…

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, bu ayın kaçında?

Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Ramazan ayının son günü içerisinde yer alan Kadir Gecesi tarihi milyonlarca müslüman tarafından merak ediliyor. Bu özel geceyi müminler, dua ve ibadetlerle geçirecek. Peki, Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, bu ayın kaçında? İşte Mübarek Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, bu ayın kaçında?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet takvimi ile belirlenen tarihe göre Ramazan ayı 26. Günü olarak idrak edilecek Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazanın son 10 günü içerisinde yer alan bu bin aydan hayırlı gece, 27 Nisan Çarşamba günü kılınacak teravih namazı ile başlayacak ve ertesi günün imsak vaktine kadar devam edecek.

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Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, bu ayın kaçında?

Ramazan ayının son 10 gün içerisinde olduğu bilinen ancak tam olarak netleşmeyen Kadir Gecesi tarihi için son günlerin ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor.

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, bu ayın kaçında?

KADİR GECESİ NE OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in aynı adlı 97. Suresi ile faziletleri, anlamı ve önemi anlatılan Kadir Gecesi, Kuranın indirildiği gece olarak biliniyor.

Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen gece için bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 15).

Kadir Suresi ayetlerine göre bu gecede melekler ve Cebrail Allah'ın izniyle yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzünde barış ve esenlik hakim olur.

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, bu ayın kaçında?

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

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