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Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, bu ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 16:25
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
16:25
Ramazan ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, bu ay içinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi tarihi merak edilmeye başlandı. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen gece Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer alıyor. Müminler, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. 2022 Diyanet takvimi ile açıklanan tarihte Müslümanlar, orucun yanı sıra namaz ve dua ile tövbe istiğfarda bulunacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman başlar ne zaman biter? İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2022 Kadir Gecesi tarihi…