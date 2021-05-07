Kadir Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasında?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için geri sayım sona erdi. Hadislerde Ramazan'ın son on günü içerisinde olduğu belirtilen Kadir Gecesi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Bu gecede tövbe-istiğfarda bulunacak vatandaşlar, "Kadir Gecesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri açıklamasına göre, 2021 Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasında? İşte, kısa bir süre sonra idrak edeceğimiz Kadir Gecesi hakkında bilgiler ve "Kadir Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusunun yanıtı...