Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasında?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 12:07

ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? hangi ezan vakitleri arasında?

Bin aydan daha hayırlı olan için geri sayım sona erdi. Hadislerde 'ın son on günü içerisinde olduğu belirtilen Kadir Gecesi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Bu gecede tövbe-istiğfarda bulunacak vatandaşlar, "Kadir Gecesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. açıklamasına göre, hangi ezan vakitleri arasında? İşte, kısa bir süre sonra idrak edeceğimiz Kadir Gecesi hakkında bilgiler ve "Kadir Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusunun yanıtı...

Kadir Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasında?

Her yıl aynın sonlarında idrak edilen için saatler kaldı. Mübarek geceye az bir süre kalması nedeniyle de "Kadir Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusu, bu geceyi ibadetle geçirecek müslümanlar tarafından araştırılıyor. Başkanlığı, yayımladığı Ramazan İmsakiyesi ile bu sorulara cevap getiriyor. Buna göre, hangi ezan vakitleri arasında? Aşağıda, 2021 Kadir Gecesi tarihi ve vakit aralığı yer alıyor...

Kadir Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasında?

KADİR GECESİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

8 Mayıs akşam vakti başlayıp diğer günün sabah vaktine kadar devam eder.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadir Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasında?

Yerin ve görün tek sahibi olan Allah'ın rahmetine ve marifetini sığınan Müslümanların dua ibadeti vesilesi ile iletişim gerçekleştirip dini ölçütlere uygun düşmeyen eylemleri için tüm kalbi duygularıyla af dileyecekleri en kıymetli vakitlerden bir tanesi olan 'nin ne zaman eda edileceği merak ediliyor.

Kadir Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasında?

Başkanlığının yayınladığı takvim doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da İslam inancına sahip müminlerin en verimli şekilde istifade edeceği 'nin ayinin kaçıncı günü olduğu duyuruldu.

Kadir Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasında?

Tüm Müslümanlara yol gösterip aydınlatan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Diyanet'in açıkladığı takvime göre bu yıl 8 Mayıs Cumartesi 2021 tarihinde ihya edilecek.

SON DAKİKA