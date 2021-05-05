Kadir Gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2021 Bin aydan daha hayırlı Kandil Kadir Gecesi tarihi ne zaman?

Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken 2021 Kadir Gecesi tarihi de merak konusu oldu. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan, Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed (s.a.s) indirilmeye başladığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Kandil Kadir Gecesi ne zaman? sorusu da bu noktada akıllara gelmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini ve kandil günler takvimine göre 2021 Kadir Gecesi ne zaman? Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? İşte, Kandil Kadir Gecesine zaman sorusunu cevabı…