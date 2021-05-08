Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi ne? Kadir Gecesi’nin özellikleri nelerdir, bu gece hangi ibadetler yapılır?

KADİR GECESİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ramazan ayı içerisinde yer alan âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. Gece Kadir Gecesi idrak edilir. Kadir Gecesi'ni diğer zamanlardan üstün kılan en önemli özellik Kur'an-ı Kerim'in bu gecede müjdelenmesidir. Kadir Gecesi'nin özelliklerini merak edenler için detaylar şöyle;

BU GECE NELER OLDU?

1- Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.

2- Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyiz ve fazilet itibarıyla denk sayılır.

3- Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.

4- Bu melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.

5- Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin de lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber. Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya! Rahmet, af, kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Göremiyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.

6- Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.

KADİR GECESİ'NİN ÖZELLİKLERİ ANLAMI VE ÖNEMİ!

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;