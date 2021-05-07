Kadir Gecesi nedir, ne anlama geliyor? Kadir Gecesi’nde neler yapılır, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

KADİR GECESİ NEDİR?

Mübarek Ramazan ayıyla birlikte İslam aleminin en çok araştırdığı konuların başında Kadir Gecesi geliyor. Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi, Kuran'ın Hazreti Muhammet'e indirilmeye başlandığı ve Müslümanlarca çok kutsal sayılan, ramazan ayının 27. Gecesidir.

KADİR GECESİ NEDİR, KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILIR, NASIL İBADET EDİLİR?

Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.