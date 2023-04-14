Haberler Yaşam Kadir Gecesi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri gündemde! Bu gecede ne oldu?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:24

Kadir Gecesi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri gündemde! Bu gecede ne oldu?

Ramazan ayı içerisinde 17 Nisan tarihinde idrak edilecek Kadir Gecesi nedir, ne oldu sorularıyla araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir sureye de adını veren leyletü'l Kadr kısaca İslam'ın kutsal kitabının inmeye başladığı gece olarak biliniyor. Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçirilecek dini gecede dua kapısı aralanacak. Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri araştırılmaya başladı. Günü tam olarak bilinmemekle birlikte işaretlere bakarak gün saptanıyor. Peki, Kadir Gecesi nedir, anlam ve önemi, faziletleri neler? İşte, Diyanet ile tüm bilgiler…