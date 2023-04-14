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Haberler Yaşam Kadir Gecesi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri gündemde! Bu gecede ne oldu?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:24

Kadir Gecesi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri gündemde! Bu gecede ne oldu?

Ramazan ayı içerisinde 17 Nisan tarihinde idrak edilecek Kadir Gecesi nedir, ne oldu sorularıyla araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir sureye de adını veren leyletü'l Kadr kısaca İslam'ın kutsal kitabının inmeye başladığı gece olarak biliniyor. Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçirilecek dini gecede dua kapısı aralanacak. Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri araştırılmaya başladı. Günü tam olarak bilinmemekle birlikte işaretlere bakarak gün saptanıyor. Peki, Kadir Gecesi nedir, anlam ve önemi, faziletleri neler? İşte, Diyanet ile tüm bilgiler…

Kadir Gecesi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri gündemde! Bu gecede ne oldu?

Kadir Gecesi'nde ne oldu sorusu araştırılmaya başladı. İslam alemine tam olarak zamanı bildirmeyen gece için özellikle Ramazanın son günlerine dikkat etmek oldukça önemli. Sözlükte "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlar taşıyan "Kadr" kelimesi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olarak biliniyor. Kadir Gecesi nedir Diyanet ile araştırılıyor. İbadetlerini gerçekleştirirken bilgi sahibi olmak isteyen Müslümanlar okumalarını gerçekleştiriyor. İşte, Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri hakkında merak edilenler…

Kadir Gecesi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri gündemde! Bu gecede ne oldu?

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kuran-ı Kerim'de yer alan Kadr Suresinde fazileti anlatılan bin aydan daha hayırlı gecede ibadet planları yapıldı. İslam alemi, ibadetlerinin altını doldurabilmek adına gecenin anlamı ve önemi hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, bu gecede ne oldu?

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Kadir Gecesi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri gündemde! Bu gecede ne oldu?

Diyanet dini günler takvimi üzerinde Ramazan ayının 27. Gecesi olarak işaretlenen Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Kur'an'ın vahiy olmaya başlamıştır.

Bu sebeple bin aydan daha hayırlı olduğu her fırsatta hatırlatılan özel gecenin tam tarihi bilinmemekle birlikte Bakara Suresi 185. Ayette Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayı içerisinde inmeye başladığı anlatıldığından bazı alametlere göre gün saptanmaktadır.

Kadir Gecesi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri gündemde! Bu gecede ne oldu?

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

İslam aleminin son peygamberi Hz. Muhammed'e vahiy olan Müslümanlığın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim bu gecede vahiy olmaya başlamıştır. İslam'ın güneşi olan nitelendirilen kutsal kitap, dini insanoğluna anlatan en önemli kaynak olması sebebiyle el üstünde tutuluyor.

Bu gece Müslümanlar tarafından Ku'an okunması halinde melekler yeryüzüne inerek bereket ve rahmeti getirir. Şeytan bu gecede İslam alemine kötülük yapmaya gücünü yetiremez. Bu geceyi ibadetle geçirmek aralanan dua kapısına erişmek için oldukça önemli.

Kadir Gecesi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve alametleri gündemde! Bu gecede ne oldu?

Bu gecenin namaz, dua ve oruçla geçirilmesi Müslümanların ibadetle temizlenmelerine olanak tanıyor. Aralanacak dua kapısında af ve mağfiret İslam aleminin olacak.

Geçmiş günahların affedileceği müjdeleniyor: Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir.

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