Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası ve anlamı

KADİR GECESİ DUASI

Bin aydan çok daha hayırlı olduğu söylenen Kadir gecesinde okunacak duanın Arapçası şu şekildedir.



'Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni.'



Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir. Hayırlara vesile olması ümidiyle okunan bu duanın Türkçe anlamı ise şu şekildedir.



Kadir Gecesi Duası Türkçesi



Kadir Gecesinden okunan duanın Türkçesi şu şekildedir.



'Allah'ım! Sen çok affedensin, affetmeyi çok seversin. Beni ve Müslümanların tümünü bağışla.'



Bu duayla hayır kapıları açılır. Bin aydan hayırlı olduğundan, duanın kabul edilmesi mümkündür. Birçok İslam alimi de bu duanın Müslümanın af olması için sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ancak sadece bu dua değil, Allah'ın büyüklüğünü ve hikmetini anlatan dualar da Kadir Gecesinde okunabilir.