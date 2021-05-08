Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası ve anlamı

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler, sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan bu kıymetli gün "bin aydan daha hayırlı" olarak belirtiliyor. Bolluk, bereket ve rahmet ayı Ramazan ayının son günlerine gelinmesi ile birlikte bu önemli gecede eller semaya yükselecek, namazlar kılınacak, dualar edilecek, Kur'an-ı Kerim okunacak. Ramazan'ın 27.gecesi idrak edilen (8 Mayıs 2021) Kadir Gecesi duası nedir, anlamı nelerdir? İşte Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler!