Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KADİR GECESİ TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 16:08

KADİR GECESİ TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?

Kadir Gecesi, İslam dünyasında en mübarek gece olarak kabul edilen, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Her yıl Ramazan ayında yer alan bu özel gece, milyonlarca Müslüman tarafından dua, ibadet ve dua ile geçirilir. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

KADİR GECESİ TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü?

Kadir Gecesi, İslam dünyasında yılın en özel ve mübarek gecelerinden biridir. Bu mübarek geceyi, dua ve ibadetle geçirmek, Allah'ın rahmet ve mağfiretini kazanmak için en önemli zaman dilimlerinden biridir. Peki; Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?

KADİR GECESİ TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025?
Kadir Gecesi Hicri takvime göre Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Diyanet takvimine göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KADİR GECESİ TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü?

KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

KADİR GECESİ TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü?

KADİR GECESİ NEDİR, ANLAMI NE?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberi, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdilden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtüridi, vr. 895b; Mevdûdi, VII, 187). Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

KADİR GECESİ TARİHİ 2025: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü?

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe